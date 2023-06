Máxima tensión entre el grupo Wagner y Moscú: cruce de denuncias

El grupo paramilitar Wagner y el gobierno de Rusia, hasta acá aliados contra Ucrania, escalaron hoy sus diferencias con acusaciones cruzadas de ataques a sus filas por parte de los mercenarios y la apertura de una causa penal contra el líder Yevgeni Prigozhin de parte de Moscú, que advirtió sobre el llamado a “una rebelión armada”.

Primero, Wagner acusó hoy al Ejército ruso de haber bombardeado sus bases en la retaguardia del frente con Ucrania y provocar "un gran número" de víctimas entre sus combatientes, lo que fue desmentido por la fuerza, que advirtió que esa denuncia "no se corresponde con la realidad" y constituye "una provocación".

"Los mensajes y vídeos difundidos en las redes sociales por Yevgeni Prigozhin sobre supuestos ''bombardeos del ministerio ruso de Defensa contra bases de retaguardia del grupo paramilitar Wagner'' no se corresponden con la realidad y son una provocación", indicó la cartera de Defensa en un comunicado.

Explicó que las Fuerzas Armadas rusas "continúan realizando misiones de combate en la línea de contacto con las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de la operación militar especial", el eufemismo con el que Moscú habla de su invasión a territorio ucraniano.

Those are not Russian National Guard troops. That looks like Wagner troops entering the SMD HQ. pic.twitter.com/AC2wxAcBmJ