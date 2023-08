Prometen más presencia policial en la zona donde mataron a vecino de El Pueblito

José Aguirre, un hombre de nacionalidad peruana de 57 años, murió este sábado de un disparo en el pecho efectuado por un grupo de cinco delincuentes que intentaron sustraerle sus pertenencias. El caso generó muchísima indignación en barrio El Pueblito de la ciudad de Córdoba, donde los vecinos salieron a las calles para exigir justicia y seguridad.

Los ladrones sorprendieron a Aguirre y su pareja mientras iban a buscar a familiares para llevarlos al Aeropuerto Ambrosio Taravella. El hombre utilizaba su auto, un Peugeot Partner, para hacer viajes con los vecinos porque ningún taxi ni remis quiere entrar al barrio por la inseguridad.

Aguirre era un hombre muy conocido en el barrio y su pareja siempre lo acompañaba en los viajes pata que no conduzca solo.

Noticias Tensión en barrio El Pueblito de Córdoba por el asesinato de José Aguirre Video

Vecinos exigen seguridad tras el crimen de José Aguirre. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

En el barrio El Pueblito, los vecinos amanecieron consternados por el caso y exigen justicia y más seguridad. "A las 6 de la mañana vi a cinco tipos que corrían, cuatro giraron la vista a la izquierda y tirotearon al auto. Como los disparos son frecuentes, ya estamos acostumbrados acá. Habían baleado a José, le querían robar el auto y él se resistió. José actuaba como remisero de los vecinos. Los taxis acá no entran porque si lo hacen terminan muertos", dijo una vecina a Cadena 3.

Oscar, otro vecino de la zona, habló con Una mañana para todos. Él también se dedica a trasladar y colaborar con los vecinos. "Me llaman y veo a unos sujetos encapuchados. Cuando veo que vienen de frente, pongo primera y trato de embestirlos porque me di cuenta que me venían a robar. El 25 de julio pasado otros cinco ladrones me habían robado la camioneta en barrio Yofre. Esto no da para más, si no cambian las leyes, los delincuentes nos ganan", advirtió.

Por la bronca que generó el crimen del vecino, la Policia prometió mayor presencia en la zona y la instalación de domo, según comentó el presidente del centro vecinal de El Pueblito a Cadena 3.

"Van a poner un móvil permanente que estará circulando por el barrio. Y este sábado habrá una reunión de vecinos a las 17 horas para plantear propuestas junto a la policía barrial para saber cómo trabajar", señaló.

En tanto, el lunes volverán a reunirse con autoridades policiales para analizar los pasos a seguir.

José Aguirre intentó huir con su vehículo al darse cuenta que estaban por robarle, pero uno de los ladrones le efectuó un disparo y lo hirió en el pecho. Luego se desplazó en su auto hasta calle Sayhueque 762, donde quedó desvanecido.

Personal de la Policía lo trasladó inmediatamente hasta el Hospital Eva Perón de Córdoba, donde fue diagnosticado con una herida de arma de fuego en la zona media del tórax con entrada.

Luego de los trabajos de reanimación, los médicos constataron su fallecimiento. No hay detenidos por el caso.

Informe de Fernando Barrionuevo.