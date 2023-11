Paraguay y Bolivia suspendieron los envíos de ananá y banana por falta de pago

Por falta de pago Paraguay y Bolivia suspendieron los envíos de ananá y banana hacia la Argentina. La deuda asciende a 22 millones de dólares y desde hace 45 a 60 días que no reciben ningún pago.

En lo que va del año, Paraguay mandó 3.200 camiones, con 27 toneladas de fruta cada uno, y a un costo de 30 millones de dólares, de los cuales sólo se pagaron 20 millones, en tanto que los otros 12 millones restantes, se les debe a productores bolivianos.

Oscar Peña, vicepresidente de la Cámara de la Banana y Piña de Paraguay, explicó a Cadena 3 que el 70% de la exportación de bananas que llega al país, proviene de 22 empresas paraguayas, con 2.000 productores y una cadena de empleo de más de 22 mil trabajadores.

"Hay un retraso en todos los pagos que ya acumula 10 millones de dólares sin cobrar y la situación se fue agudizando hasta no recibir ningún pago", indicó.

"Esto nos crea un gran problema teniendo en cuenta que la banana sigue el ciclo y si no la cosechamos se pierde, y decidimos enviar sin cobrar generando gastos de mano de obra, materiales y despachos", manifestó.

En esa línea dijo que no es el importador argentino el que no paga, sino el Estado argentino el que no libera fondos para proceder al pago en dólares.

"No vamos a exportar, porque el volumen que necesitamos es complicado, nos generó una carga financiera gigante por la incertidumbre de estas elecciones. Hay un temor gigante y a mayor deuda, mayor riesgo", concluyó.

Informe de Guillermo López