"No te hagás volar los sesos al pedo": el crudo relato tras sufrir una entradera

Este viernes se vivió un gravísimo hecho de inseguridad en el barrio Marqués de Sobremonte, en la capital cordobesa, cuando dos delincuentes entraron a una casa para robar y dispararon dentro de la misma.

Todo ocurrió durante la tarde, en calle Florencia Sánchez al 4200.

En la vivienda se encontraban tres personas, padre e hijo y la empleada del hogar, que estaba haciendo tareas domésticas cuando dos ladrones realizaron una entradera, tirándola al piso e ingresando a la casa.

En diálogo con Cadena 3, el hombre que reaccionó logró que los ladrones huyeran.

"Todo empezó a las 4:15 y duró hasta las 4:34. Yo estaba durmiendo, mi papá también, la chica que limpia en mi casa estaba acá en la puerta y la metieron y la tiraron contra una moto", comenzó su testimonio.

Y continuó: "Me abrieron la puerta de mi pieza y yo estaba dormido. Ahí estaba el tipo con un arma en la mano y me dijo que me tire al piso y me quede quieto".

En ese momento, comentó que le dijo: "No te hagas volar la tapa de los sesos al pedo".

Luego contó que se sentó en el piso y tiró su celular abajo de la cama. Después le ataron las manos y lo llevaron a la pieza de su papá, que no se podía mover porque estaba recientemente operado. A su vez, siempre siguiendo su testimonio, la chica que trabaja en la casa también estaba atada.

Momentos después, según reveló, lo tiraron al piso, se logró desatar y los delincuentes se dieron cuenta de ello. "Y cuando me están por atar de pies y manos reacciono y los empujo fuerte, los tiro contra la puerta de la pieza y agarré el andador de fierro que tiene mi viejo, que ya no sirve, y le empecé a pegar con eso a los dos y los saqué para el pasillo", recordó.

Y amplió: "Ahí me apuntaron, los dos estaban armados y se decían uno a otro 'tirale, tirale'. Y de hecho en la pieza cuando entra uno me dice, 'mirá las balas, son balas con punta azul y traspasan el chaleco, así que imaginate lo que te puedo hacer si te llego a pegar un tiro'".

Después comentó que en un momento le manoteó el arma a un delincuente y casi se la quita. "Ahí el petiso se asustó y salió corriendo y el otro salió corriendo atrás de él. Me tiraron un portazo y en el acto se escuchó un disparo, que pegó en el marco de la puerta del baño".

Lamentando el suceso y la inseguridad del barrio, cerró: "Yo esperaba el disparo en la pierna pero no me iba a dejar sacar nada. Vengo de muy abajo y todo lo que tengo me costó muchísimo para que vengan dos tipos y me lo saquen".

Informe de Juan Federico.