Miguel Siciliano, duro con Milei: "Habla sin conocer la realidad de Córdoba"

El presidente Javier Milei cuestionó hoy a los gobernadores provinciales, les pidió que "dejen de gastar en recitales" y apuntó en particular hacia el mandatario de Córdoba, Martín Llaryora.

Al justificar el freno a las transferencias de subsidios al transporte, Milei señaló que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, está "llorando por 20 mil millones de pesos de los subsidios, pero paga 27 mil millones en pauta oficial. Que deje de arreglar con los medios para que hablen bien de él y no lo critiquen. Y lo mismo le pasa al gobernador de Santa Fe (Maximiliano Pullaro)", dijo en declaraciones a radio Mitre desde Roma.

Desde el gobierno cordobés, Miguel Siciliano, presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba en la Unicameral, salió a responder y dijo "Milei habla sin conocer la realidad de Córdoba, quizás le han dictado mal". "No vamos a permitir que se perjudique a Córdoba", afirmó en diálogo con Cadena 3.

En referencia a los pedidos del Presidente, respondió: "No podés pedir que el acompañamiento sea bobo". "No le podés pedir a Llaryora que el acompañamiento al Presidente sea ciego; no vamos a permitir que se perjudique a Córdoba", reiteró.

En ese marco, en respuesta a Milei, manifestó que "es muy fácil cuando esperás trabajar con los que te dicen a todo que sí. Eso no es gobernar. Gobernar es trabajar con aquellos que te dicen que sí y que en algunas cosas tienen diferencias y tienen propuestas, lo que hemos hecho siempre nosotros".

Y agregó: "¿Está mal que planteemos que hay que cuidar a nuestros docentes porque quieren quitar el incentivo docente?; ¿Está mal que defendamos las economías regionales de Córdoba?; ¿Está mal que defendamos al sector industrial y a las pymes?; ¿Está mal que impidamos que se aumenten las retenciones al campo que tanto empleo genera?; tenemos que cuidar a nuestros cordobeses".

Así, dijo que "no es posible que Argentina salga adelante con sólo un plan fiscal de ajuste, sino que al lado del plan fiscal tiene que haber un plan productivo porque sino vas a asfixiar tanto a las provincias que no van a poder tolerar y soportar el plan fiscal". Y reiteró que "Milei habla sin conocer la realidad de Córdoba".

Respecto a la acusación de Milei a Llaryora sobre la pauta publicitaria, dijo: "Lo que él se refiere a la pauta publicitaria es lo presupuestado, no lo gastado. Este gobierno que conduce Llaryora es austero en materia de pauta. Milei se equivoca o lo hacen equivocar cuando da ese número de Córdoba".

Luego, al contestarle acerca del "gasto" en recitales y festivales en Córdoba, Siciliano dijo que si bien "para el gobierno de Córdoba los costos son casi insignificantes", pidió "entender" que todo ello "moviliza la economía regional de Córdoba". Y sumó: "¿No entienden que el turismo es una industria?".

Al referirse a la quita de subsidios del transporte en el interior, el funcionario se refirió a que "cuando Milei plantea esta metida de mano en el bolsillo de las provincias con el tema del transporte, ¿porque le quita el subsidio a toda Argentina menos a Buenos Aires?". Y planteó: "¿Te parece justo que en Buenos Aires el boleto cueste $280 y en Córdoba tenga que costar $1100?".

En ese sentido, aseguró que "el boleto educativo va a continuar en Córdoba", y expresó que "la medida del transporte de Milei pega derecho en la gente, no crean que esto perjudica al Gobierno".

A su vez, volvió a cuestionar los métodos del Gobierno Nacional. "Pareciera que aquellos que no dicen a todo que sí no acompañan al Gobierno. No es así. El desafío de gobernar es buscar consensos. Tenemos que terminar con esto de los que escriben listas negras. Esto me recuerda a los momentos más oscuros del país. Necesitamos cordura, templanza y madurez política".

Y concluyó: "Llaryora quiere que a Argentina le vaya bien pero con Córdoba adentro y que a Córdoba también le vaya bien. No podemos una vez más ser discriminados los cordobeses porque queremos defender los intereses de nuestra gente".

Entrevista de Una Mañana para Todos