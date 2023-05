¿Cómo funciona el Banco de Leche Humana de la Provincia de Córdoba?

Córdoba cuenta con uno de los nueve bancos de Leche Humana que hay en el país y cuyo objetivo y función es asegurar el suministro de leche materna de calidad a bebés prematuros y recién nacidos con dificultades para la lactancia.

El mismo se sustenta gracias a las donaciones voluntarias de mujeres que deciden alimentar a bebés hospitalizados en unidades neonatales.

En el marco del Día Mundial de la Donación de Leche Humana, que se celebró este 19 de mayo, se destaca la labor de estos bancos como una herramienta para garantizar la igualdad en el acceso a la alimentación de los bebés lactantes en situaciones especiales.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la leche humana es el mejor y único alimento que los bebés necesitan durante los primeros meses de vida. Los Bancos de Leche Humana desempeñan un papel fundamental en la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, al realizar actividades de recolección, procesamiento, control de calidad, clasificación, conservación y distribución de la leche.

¿Cómo funciona el Banco de Leche Humana en Córdoba?

En la provincia de Córdoba, el Banco de Leche Humana trabaja en colaboración con la Red de Recolección de Leche Humana. Esta red se encarga de visitar a las mujeres que desean donar su leche en dos ocasiones. En la primera visita, se realiza una extracción de sangre para analizar el estado de salud de la donante. Posteriormente, a través de una puericultora, se brinda información sobre el proceso de extracción. Semanalmente, el equipo del banco pasa por los domicilios de las donantes para retirar las muestras.

Gracias a la labor conjunta del Banco de Leche Humana y la Red de Recolección, se garantiza un suministro adecuado de leche materna para los bebés que más lo necesitan. Estas iniciativas son fundamentales para brindar apoyo a las madres lactantes y asegurar el bienestar de los recién nacidos en las unidades neonatales de Córdoba, así como a aquellos que requieren una prescripción médica nutricional.

La donación de leche humana consta de tres momentos: Higiene, extracción y conservación. Por su parte, el proceso que lleva a cabo la Red de Recolección de Leche Humana se compone de las siguientes etapas:

-Extracción en domicilio

-Retiro de leche en crudo en domicilio

-Entrega al Banco

-Controles de temperatura

-Pasteurización

-Fraccionamiento

-Ingreso de pedidos de leche por parte de las unidades neonatales

-Entrega a bebés

Requisitos para ser donante

Las personas que deseen donar su leche deben estar amamantando, no consumir medicamentos contraindicados para la lactancia, no consumir bebidas alcohólicas, no fumar ni consumir drogas, no haberse realizado tatuajes ni haber recibido una transfusión de sangre en los últimos seis meses y tener menos de un año de lactancia.

Para consultas, acercarse al Hospital Materno Neonatal “Ministro Dr. Ramón Carrillo”, en Av. Manuel Cardeñosa 2900, los días martes, miércoles y jueves de 8 a 12 horas o llamar al teléfono 0351- 4422531, también se puede escribir al correo electrónico [email protected]