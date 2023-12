Andrea Báez: la voz del "Satélite", la canción navideña de Cadena 3

Andrea Báez es locutora, cantante, actriz de doblaje, fue corista en la banda de Ciro y Los Persas, y puso su voz a innumerables jingles, entre ellos uno que toca el corazón de la audiencia de Cadena 3.

¡Así es! Andrea es la voz que canta la canción del Satélite que en esta época es un símbolo navideño para la radio más federal.

" Del satélite llamando, del satélite llamando. Esta vuelta es Noche Buena, la otra vuelta es Navidad", cantó Andrea, quien vive en General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su voz también resonó en uno de los jingles más famosos del país, el de los productos Marolio y en el de Utilísima, con la canción "Bricolaje, la vida es un bricolaje...".

En diálogo con Cadena 3, confesó que desde hace cinco años se enteró de todo lo que genera la canción, y los comentarios y recuerdos que genera en la audiencia.

El jingle fue grabado hace unos 25 años. "Yo debo haber grabado en mi vida unos 10 mil jingles, y la mayoría no sale al aire. A veces ni me acuerdo que los grabé hasta que los escucho. En los '90 era una locura lo que pasaba, pero sí me reconozco en esa voz", confesó.

El tema fue grabado en Buenos Aires con un productor de jingles histórico: Miguel Loubet.

"Hace un par de años hice un instructorado de yoga, y una compañera que era de Córdoba cuando se entera que yo cantaba el satélite me cuenta que en una obra de teatro hacía 'El satélite llamando, el satélite llamando'. Sé que es algo que está en el ADN de toda Córdoba", destacó.

Entrevista de Una mañana para todos