Pablo Javkin: "A esta ciudad evidentemente no le dan lo que merece".

Rosario celebró su 171 aniversario como ciudad este fin de semana. En un acto ceremonial encabezado por el intendente Pablo Javkin en el Parque Urquiza, se conmemoró no solo el progreso y la identidad de la ciudad, sino también se puso de relieve una preocupación por el robo de cables en el emblemático Puente Rosario Victoria como ejemplo de la inseguridad incesante.

El intendente Javkin aprovechó la ocasión para expresar su inquietud y crítica ante la falta de recursos y seguridad proporcionados por las esferas provinciales y nacionales.

“No es solo un problema del intendente, es un problema de la ciudad. A esta ciudad evidentemente no le dan lo que la ciudad merece”, enfatizó al móvil de Cadena 3 Rosario.

Y agregó: “Miren, en la madrugada de hoy, el intendente San Lorenzo estaba cortando la autopista junto a sus vecinos porque hubo un nuevo crimen en la ciudad de San Lorenzo que está acá a pocos kilómetros, a 20 kilómetros. No es la ciudad de Rosario”.

En esa línea, el mandatario pidió “contar con un servicio público que es fundamental, que no está a cargo de los municipios y que es el de la seguridad pública, porque eso implica ley para detener, permiso para portar armas”.