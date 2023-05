Afirman que el centro de Rosario atraviesa "un momento de refundación"

La pronta reapertura de La Favorita en la icónica esquina de Sarmiento y la peatonal Córdoba, sumada al impulso de otros proyectos gastronómicos en el microcentro de Rosario, conforman lo que se espera como una “refundación” de esa zona de la ciudad, afectada por crisis económicas, inseguridad y también fallas en la gestión, por lo que ha ido perdiendo la dinámica, actividad y relevancia de otra época.

Según afirmó el presidente de la Asociación Casco Histórico, Fabio Acosta, en diálogo con Susana Manzelli y Lucas Correa en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario, consideró que, si bien hay mucho por mejorar para lograrlo, hoy por hoy se atraviesa “una refundación del área central de la mano de inversiones privadas y el municipio”.

Debate reabierto. “Es un debate que había sido saldado cuando se generó el catálogo de edificios históricos del área central. La pregunta es quién la sostiene: al propietario se le complica vender una propiedad catalogada, no se pueden hacer modificaciones, caemos en el problema del mantenimiento”.

Recursos. “Lo que estamos siempre planteando es que se reflote la idea de tener un fondo para que de alguna manera, con una tasa, no nueva, sino derivar, organizar el presupuesto municipal destinado específicamente a mantener estas propiedades. Si no, pasa lo que está pasando: vecinos lastimados, caen balcones, deterioro de la imagen de área central”.

Cambios. “Hace 40 años no había shoppings, no estaban desarrollados los centros comerciales barriales, Pichincha, Pellegrini, todo el mundo tenía como embudo para encontrarse, hacer actividades sociales y culturales en el área central. Eso se fue dando de forma paulatina, no se acompañó desde el Estado”.

Objetivos. “Siempre apuntamos, hacemos un balance de fortalezas y debilidades, para que de alguna manera sostengamos la actividad nocturna, que vecinos del área central empiecen a disfrutar la zona; necesitamos gestionar y seguir trabajando en el blindado, que se sienta seguro el vecino. Hicimos gestiones ante el Concejo para que el gobierno nacional, de (el total de 20) paradas seguras al menos 8 se instale en área central. Todo eso va a generar un combo por la positiva para que la gente se quede en el centro”.

¿Tendencia? “Cambió mucho con Rock & Fellers, primera expectativa cumplida, mucho esperamos ese desembarco y se concretó. Ahora tenemos el segundo (La Favorita), genera mucho, comerciantes empiezan a replantearse el horario de cierre de los comercios. Estamos en comunicación con los propietarios”.

Planteos. “De día hay que mejorar la frecuencia de transporte público, hay que seguir trabajando, en horario nocturno lograr que se blinde el centro, prevención del delito para que la gente vaya tranquila”.