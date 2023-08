Tres perros mataron a su mascota y ella escapó de milagro

Mariana Gallardo es una vecina de la localidad de Tanti, tiene una hija discapacitada y la mascota que la asistía era un perro labrador.

En la madrugada de este miércoles, tres perros de su vecino escaparon y lo atacaron en el patio de su casa. Lo arrastraron y lo llevaron hasta un terreno colindante. Llamó a la policía y le dijeron que no podían hacer nada.

Gallardo en diálogo con Cadena 3 aseguró que “el móvil policial llegó en el momento que los tres perros de pelea seguían atacando al animal y me dijeron que no podían hacer nada y se fueron, con mi marido nos quedamos solos tirándoles de todo para que lo soltaran pero no lo hicieron y lo terminaron matando”.

El terrible relato de la vecina de Tanti no concluyó en ese episodio. A la mañana siguiente fue a buscar el cuerpo de su perro y tuvo una nueva sorpresa.

“Cuando fui a buscar al terreno de al lado el cadáver de mi perro para enterrarlo, los tres perros, dos eran dogos, salieron de entre los pastizales y me corrieron hasta la puerta de mi casa”, concluyó la mujer que aseguró que se siente indefensa ante ese peligro y teme por su familia.

Informe de María Eugenia Pasquali.