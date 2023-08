Nahuel Heredia, autor del gol del título de Los Murciélagos: "Estoy muy feliz"

Los Murciélagos, la Selección argentina de fútbol para ciegos, se consagraron campeones del mundo este viernes al vencer a China por 2 a 1 en los penales. Y el último penal, el del título, lo pateó el cordobés Nahuel Heredia, quien pasó por los micrófonos de Tiempo de Juego y contó toda su emoción: "Estamos muy contentos, festejando con mis compañeros, muy felices".

Sobre su penal, contó detalles de la previa a patearlo: "Ya había hablado con mi guía, le pedí que me marcara más fuerte el palo derecho porque ahí le quería pegar". "Naturalmente me estaba saliendo los penales ahí arriba. Lo tenía que patear con tranquilidad. Pateo así en los entrenamientos", agregó.

??????¡CAMPEONES DEL MUNDO!



El penal de Nahuel Heredia que le dio a Argentina la Copa del Mundo.



Los Murciélagos una vez más en lo MAS ALTO del mundo.



??Eternamente agradecidos...



(??: IBF Foundation) #MURCIELAGOSenDEPORTV pic.twitter.com/gAE17VZfZc — DEPORTV (@canaldeportv) August 25, 2023

Su historia

Nahuel no es ciego de nacimiento, sino que perdió la vista cuando era un niño: "Quedé ciego a los 10 años. Tenía miopía y me operaron, me pusieron lente intraocular y la retina no lo aguantó. Así que tengo desprendimiento de retina de ambos ojos", explicó.

"Tuve mucho apoyo de mi familia. Del Instituto Helen Keller, que queda en ciudad universitaria, también, pude retomar mis estudios, terminé el secundario", añadió.

También contó que actualmente no tiene otro trabajo: "Tengo 28 años y solo me dedico al fútbol, vivo de esto".

En la Selección

Heredia tiene cierto recorrido en Los Murciélagos: "Estuve en Tokyo en las Paraolimpiadas y en Copa América de 2019 y en los Panamericanos de Lima 2019". Además, este es el primer Mundial que disputa.

"Clasificar a los Paralímpicos es muy importante porque mantenemos nuestra beca. Muchos de nosotros solo vivimos de esto", contó muy contento el campeón del mundo.

