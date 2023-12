El ex número uno del mundo Rafael Nadal anunció el pasado viernes que regresará al circuito profesional de tenis en enero próximo en el ATP de Brisbane, después de casi un año de inactividad por una lesión en la cadera.

El español, de 37 años, ubicado actualmente en el puesto 663 del escalafón, no juega desde enero pasado cuando cayó en la segunda ronda del Abierto de Australia frente al estadounidense Mackenzie McDonald.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Después de un año fuera de la competición ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de enero", declaró en un video publicado en sus redes sociales.

Este lunes, el astro mallorquín publicó un video en sus redes con una sentida reflexión, en la que señaló: "Espero de mí no esperar nada".

“Es mucho tiempo; espero sentir otra vez esos nervios, esa ilusión, esos miedos y dudas. Espero de mí no esperar nada, tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido en toda mi carrera”, apuntó.

Y agregó: "Es un terreno inexplorado. Uno tiene interiorizado lo que hizo durante toda su vida, que es exigirse al máximo, y ahora espero ser capaz de no hacerlo, de aceptar que las cosas serán muy difíciles al comienzo, darme el tiempo necesario y perdonarme si las cosas van mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas porque, al final, es un año sin competir. Es una operación de cadera, pero lo que más me preocupa no es la cadera, sino todo lo demás. La realidad es que es mucho tiempo y uno tiene dudas sobre su cuerpo. Pero bueno, creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que pueda disfrutar en la pista otra vez”, acotó "Rafa".

Después de su último partido, Nadal se vio obligado a seguir un proceso de recuperación por una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, lo que motivó su paso por el quirófano.

El torneo de Brisbane se jugará del 31 de diciembre próximo al 7 de enero, previo al Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, que se disputará del 14 al 28 de enero.