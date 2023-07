Heroica remontada de Tomás Etcheverry para avanzar de fase en Wimbledon

Con una gran remontada, el tenista argentino Tomás Martín Etcheverry venció al español Bernabé Zapata Miralles en cinco sets, en lo que fue la reanudación del debut suspendido por falta de luz en el Abierto de Wimbledon.

Además, en una jornada con ocho partidos suspendidos por intensas lluvias en el Grand Slam británico, el español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, tuvo un victorioso inicio en el certamen.

Etcheverry, ubicado en el puesto 32 del Ranking ATP, completó el partido suspendido del lunes y le ganó un encuentro sumamente complejo al español Zapata Miralles, número 53 del mundo, en 4 horas y 36 minutos en total.

Al momento de la suspensión el lunes, el argentino perdía por 7-6 (7-5), 7-5 y 3-6, tras 2 horas y 52 minutos de juego pero, en su reanudación, remontó el partido y se impuso por 6-4 en el cuarto set y 7-5 en el quinto en la cancha techada número 1.

Ahora, en la siguiente fase, el joven de 23 años deberá enfrentar al experimentado y ex top ten suizo de 38 años Stan Wawrinka, número 88 del mundo, que llegó a esta instancia al vencer al finlandés Emil Ruusuvuori en tres sets corridos por 7-5, 7-5 y 6-4.

El partido tendrá lugar este miércoles, aún con horario y cancha a definir.

Comeback completed ??@tometcheverry fights back from two sets down against Zapata Miralles to move into the second round at #Wimbledon for the first time, 6-7(5), 5-7, 6-3, 6-4, 7-5 ?? pic.twitter.com/tDxYKdyNuj