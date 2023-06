Francisco Cerúndolo cayó ante Holger Rune y se fue ovacionado de Roland Garros

El tenista argentino Francisco Cerúndolo cayó en cinco sets, por tie break, ante el danés Holger Rune y quedó eliminado de Roland Garros 2023, sellando su mejor actuación en un Grand Slam.

Luego de casi cuatro horas de juego en el Court Suzanne Lenglen, el porteño perdió ante el número seis del mundo, en el tie break del quinto set, por 7-6 (3), 3-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (7) y se fue del estadio ovacionado.

/Inicio Código Embebido/

Francisco Cerundolo gets a standing ovation from the #RolandGarros crowd for playing his part in an absolute classic ?? pic.twitter.com/FQBDVM7hzd