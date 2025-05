Mercado Libre denunció a tres vendedores por intento de estafa con productos falsos de PlayStation

La Justicia procesó a tres vendedores tras la denuncia presentada por Mercado Libre, que alertó sobre posibles estafas relacionadas con productos falsos de PlayStation. Esta situación salió a la luz después de un aviso emitido por Sony, la compañía dueña de la marca.

Los procesados habrían ofrecido en la plataforma productos apócrifos, haciéndolos pasar por originales, con el objetivo de defraudar a los consumidores. La resolución judicial incluía pruebas contundentes que respaldan esta acusación.

Durante la pesquisa, se identificaron numerosos reclamos de compradores que justificaron su malestar tras recibir mercancía que no cumplía con las expectativas generadas por los anuncios de estos vendedores.

De acuerdo a la documentación, muchos de los afectados reportaron problemas con los artículos recibidos, señalando que no eran auténticos.

El informe de Justicia de Primera destaca que “todos estos usuarios tenían en común una gran cantidad de reclamos por productos que los vendedores comercializaban como originales”.

A pesar de que, en algunos casos, se reembolsó el dinero a los compradores, el tribunal consideró que esto no es suficiente para absolver a los acusados. La Justicia argumenta que el hecho de que la estafa no se hubiese consumado, gracias a las medidas de protección de Mercado Libre, no exime a los imputados de responsabilidad.

Los magistrados de la Cámara Federal, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, ratificaron los procesamientos dictados por el juez Daniel Rafecas, reafirmando así su compromiso en la lucha contra este tipo de fraudes en línea.