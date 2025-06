El Papa León XIV alerta sobre la influencia de la IA en niños y su desarrollo

ROMA (AP) - En el marco de su joven pontificado, el papa León XIV señaló el viernes que el avance de la inteligencia artificial (IA) podría tener consecuencias adversas en el desarrollo intelectual, neurológico y espiritual de la niñez.

Siendo el primer papa estadounidense, envió un mensaje durante una conferencia sobre IA y ética, que tuvo lugar en el Vaticano, como una muestra del interés de la Santa Sede por el impacto de nuevas tecnologías en la humanidad.

En su comunicado, el papa enfatizó que el desarrollo de la IA debe ser analizado en función de un "criterio ético superior" que preserve la dignidad de cada individuo y respete la diversidad del mundo.

Se mostró particularmente preocupado por las generaciones más jóvenes, quienes enfrentan un acceso sin precedentes a la información.

“Todos nosotros, estoy seguro, estamos preocupados por los niños y los jóvenes, y las posibles consecuencias del uso de la IA en su desarrollo intelectual y neurológico”, subrayó León XIV en su mensaje. “El bienestar de la sociedad depende de que se les brinde la habilidad de desarrollar los dones y capacidades que Dios les ha otorgado”, advirtió, añadiendo que no se debe confundir el simple acceso a datos con inteligencia.

“La auténtica sabiduría tiene más que ver con reconocer el verdadero significado de la vida que con la disponibilidad de datos”, aseveró.

León XIV, que asumió el cargo en mayo tras el fallecimiento del papa Francisco, considera que la IA es uno de los temas más apremiantes que enfrenta la humanidad, ya que plantea desafíos relacionados con la dignidad humana, la justicia y el trabajo. En sus declaraciones, evocó a su predecesor, el papa León XIII, quien, en los inicios de la Revolución Industrial, defendió los derechos de los trabajadores y la necesidad de proteger su dignidad.

Hacia el final de su pontificado, Francisco había adoptado una postura crítica ante las amenazas que la IA representa, llamando a un tratado internacional para su regulación. Insistió en que los líderes políticos deben asegurar que la IA se mantenga centrada en el ser humano, garantizando que las decisiones sobre el uso de armas estén siempre en manos humanas y no de máquinas.

