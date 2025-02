Ya están entre nosotros: un robot caminó por las calles de Buenos Aires

Un usuario de TikTok compartió dos videos donde se observa a un robot humanoide desplazándose por las calles de Buenos Aires.

Los transeúntes no podían creer lo que veían y rápidamente comenzaron a sacar fotos y grabar el momento.

El DJ @santiagomaturano (así es su nombre de usuario en la red social) fue quien lo filmó y publicó el video.

“El día más tranquilo en la oficina, traen un robot a pasear en Madero” y "Ya están entre nosotros, quiero uno para llevarlo de after", escribió en dos publicaciones donde se observa al robot caminando por Puerto Madero.

En los últimos días hubo polémica en Estados Unidos ya que un famoso streamer llamado Kai Cenat se mostró empujando a su robot el cual muestra seguido en pantalla y algunas personas mostraron indignación por el "maltrato al robot".

El streamer contó en reiteradas ocasiones que su robot le costó 70 mil dólares.

Kai Cenat's $70K robot tried escaping the room after being bullied pic.twitter.com/iYIuFDzrNS