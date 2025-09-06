En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Conrado Vicens

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Un médico argentino presentó en Portugal un proyecto en intervención temprana

El trabajo consistió en un entrenamiento conjunto que se desarrolló de manera virtual durante seis meses y culminó con una instancia presencial.

06/09/2025 | 08:24Redacción Cadena 3

FOTO: Orgullo: un médico argentino presentó en Portugal un proyecto en intervención temprana

Juan Pablo Molina expuso en Lisboa los avances de un programa desarrollado en Tucumán en articulación con especialistas de la Universidad Católica de Valencia. La iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz.

El profesional relató que "presentamos el proyecto que realizamos durante el 2024 con un equipo de intervención temprana de Valencia, que trabaja a través de la Universidad Católica de Valencia en el centro La Alquería, dirigido por Marga Cañadas, una referente mundial en la temática".

Según explicó, el trabajo consistió en un entrenamiento conjunto que se desarrolló de manera virtual durante seis meses y culminó con una instancia presencial en Tucumán. "Además del entrenamiento del equipo, organizamos jornadas abiertas para docentes, terapeutas y padres en el Teatro San Martín. De esta forma, se instaló la modalidad de tratamiento centrada en la familia, con las primeras familias ya en seguimiento en CE.P.A.N.I. (Centro Provincial de Atención del Neurodesarrollo Infantil)", destacó.

Molina subrayó que el modelo de atención aplicado se basa en lineamientos internacionales y actualmente se sostiene en el centro provincial. "Hoy en CE.P.A.N.I. brindamos atención centrada en la familia para niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista. Tomamos como referencia el modelo de Valencia y lo replicamos en nuestro sistema público", señaló.

En Lisboa, el especialista participó del congreso mundial sobre intervención temprana, que reunió a referentes de distintos países para debatir enfoques innovadores sobre discapacidad infantil. "Fue muy interesante presentar nuestro trabajo en este ámbito y compartirlo con colegas de todas partes del mundo. La propuesta tuvo muy buena aceptación y recibimos aportes valiosos de quienes llevan más tiempo aplicando esta modalidad", sostuvo.

Finalmente, Molina resaltó que se trata de una experiencia pionera en el país. "CE.P.A.N.I. es el primer centro en Argentina en implementar esta modalidad, que ya se utiliza en Estados Unidos, Canadá, Australia, España y Portugal. Nuestra idea es seguir formando profesionales para que este enfoque pueda llegar a otros centros de Tucumán y de provincias vecinas", concluyó.

Lectura rápida

¿Quién presentó el proyecto en Portugal? Juan Pablo Molina fue quien presentó el proyecto en Lisboa.

¿Cuál fue el tema del proyecto? Se enfocó en la intervención temprana en niños con trastornos del espectro autista.

¿Cuándo se desarrolló el entrenamiento? El entrenamiento se realizó de forma virtual durante seis meses.

¿Dónde se articula el proyecto? Se desarrolló en Tucumán y en colaboración con la Universidad Católica de Valencia.

¿Por qué es pionero CE.P.A.N.I.? Es el primer centro en Argentina en aplicar esta modalidad de atención familiar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho