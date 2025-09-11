FOTO: Un delincuente bala a un policía y se suicida durante un operativo en José C. Paz

Un delincuente que baleó a un policía durante un allanamiento por robo y se atrincheró para evitar ser detenido, se suicidó en la localidad bonaerense de José C. Paz. El efectivo recibió un disparo en el abdomen, pero se encuentra fuera de peligro.

El caso tuvo lugar este miércoles por la tarde cuando el sujeto le sustrajo a una persona, identificada como D.M.L., su celular y otras pertenencias en la vía pública. Tras radicar la denuncia, se realizó el reporte de geolocalización del teléfono, lo que permitió la solicitud de un allanamiento de urgencia en la Manzana 15 del barrio Néstor Kirchner en José C. Paz.

Conforme al parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, cuando los efectivos arribaron a la vivienda para detener al delincuente, se produjo un enfrentamiento armado y el ladrón se dio a la fuga.

Es en ese momento cuando uno de los efectivos del procedimiento recibió un disparo de entrada y salida en la parte baja del abdomen, por lo que debió ser derivado de urgencia al Hospital de dicha localidad para su rápida atención. Los médicos confirmaron que se encuentra en buen estado de salud.

Respecto al acusado, se determinó que se atrincheró dentro de un domicilio cercano, motivo por el cual se solicitó la ayuda del personal de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE).

Durante la negociación los agentes efectuaron estímulos de reacción de ruido, lo que permitió constatar por una de las aberturas el ladrón se encontraba muerto dentro de la finca.

Se determinó que el sujeto se suicidó tras pegarse un disparo en la cabeza. El arma utilizada fue hallada junto al cuerpo.

En la causa interviene la UFI N°3 que, durante la jornada del miércoles, se trató de establecer la identidad del delincuente y se designó la fuerza para la realización de pericias.