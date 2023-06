Un cura reveló que César Sena le contó que sabía que a Cecilia la habían matado

El cura párroco que estuvo con César Sena en la comisaría en la que está detenido en la ciudad de Resistencia, reveló hoy que el joven le contó que él sabía que a Cecilia Strzyzowski la habían matado, pero que no fue él quien lo hizo, aunque no le habría dicho quién fue.

El cura Rafael Del Blanco, de la iglesia de la Santísima Trinidad, visitó a Sena en la Comisaría sexta de Resistencia, y aclaró que el encuentro que tuvo con el joven imputado por el femicidio de su esposa no fue una confesión. Además, remarcó que si hubiese ocurrido que le confesaba el crimen, él le iba a dar como penitencia que lo dijera a la justicia.

"Si admitía la culpa le iba a dar de penitencia la confesión del delito ante la justicia. Pero no fue confesión y desistí que fuera una confesión porque me di cuenta que no estaba dispuesto a contar la verdad y la confesión es para contar la verdad ya que es la única forma de dar la absolución", relató Del Blanco.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El religioso comentó además, en diálogo con Splendid 990, que César se preguntó si en algún momento podrá perdonar a la madre por lo que le hizo. Al ser consultado sobre qué fue lo que habría hecho Marcela Acuña, su madre, el párroco dijo que César "no me dijo directamente que ella fue".

"Me contó que sabía que a Cecilia la habían matado aunque se desligó de esa responsabilidad, pero intuyo que él está haciendo responsable a la madre. Creo que a Cecilia la mataron y la hicieron desaparecer pero los indicios están y luego irán a un juicio por jurado y el jurado no los va a perdonar. Repugna en la consciencia lo que hicieron", comentó Del Blanco.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, el cura agregó que no lo vio a Sena en "ningún momento arrepentido", sino que lo vio "amargado y triste, pero no me animo a decir angustiado por la situación de la desaparición de Cecilia".

Del Blanco contó que César Sena, junto a su padre y su madre viajaron en el año 2018 a Roma y se encontraron con el Papa Francisco, en un momento en el que el sumo pontífice recibió a dirigentes de movimientos sociales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/