Tiroteo en la Universidad Estatal de Florida: seis heridos y un detenido

Ya son seis los heridos por el tiroteo en la Universidad Estatal de Florida. Uno está en estado crítico y hay un detenido. El campus sigue en alerta.

El tiroteo ocurrido este jueves en la Universidad Estatal de Florida (FSU), en la ciudad de Tallahassee, dejó al menos seis personas heridas, una de ellas en estado crítico, según confirmaron medios locales y fuentes hospitalarias.

Current footage shows the inside of a Florida State University classroom during the active shooter situation. Voices can be heard pleading to be let in. Reports indicate this may involve a team of active shooters, with at least one individual already detained. pic.twitter.com/T7fROifx9C