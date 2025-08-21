Tensión en el Congreso: Prefectura desalojó manifestantes que cortaban la calle

La Plaza del Congreso es escenario de fuertes tensiones, cuando la Prefectura Naval Argentina aplicó el protocolo antipiquetes, ordenado por el Ministerio de Seguridad, para desalojar a manifestantes que protestaban contra los decretos de facultades delegadas impulsados por el Ejecutivo.

Los manifestantes, integrados por agrupaciones sindicales como Camioneros, trabajadores del INTA, INTI, Vialidad Nacional y el Hospital Garrahan, fueron dispersados con gases lacrimógenos mientras intentaban cortar la Avenida Hipólito Yrigoyen, generando momentos de alta conflictividad.

Dentro del Senado, la sesión comenzó pasadas las 11 tras lograr quórum con 46 legisladores presentes, gracias al apoyo del kirchnerismo, la UCR y bloques provinciales.

En el recinto, los senadores debaten la derogación de decretos que desregulan o eliminan organismos como la Marina Mercante, el Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTA, el INTI y Vialidad Nacional.

Estos decretos, ya rechazados por la Cámara de Diputados, quedarían sin efecto si el Senado los sanciona. Además, la Cámara Alta aborda dos proyectos con media sanción de Diputados: el aumento del financiamiento universitario y la declaración de Emergencia Pediátrica para incrementar los fondos del Hospital Garrahan.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), equiparar los salarios del personal pediátrico y residentes del Garrahan a los niveles de noviembre de 2023 implicaría un costo fiscal de $133.433 millones anuales.

Sin embargo, el Gobierno ya advirtió que vetará cualquier iniciativa que comprometa su meta de déficit cero, lo que anticipa un nuevo enfrentamiento con el Legislativo.

Fuera del Congreso, las protestas reflejaron el malestar por las políticas de ajuste y desregulación. Organizaciones de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, se sumaron al reclamo por la preservación del Banco Nacional de Datos Genéticos, mientras trabajadores de organismos afectados exigieron la defensa de sus fuentes laborales.

El operativo de seguridad, con vallados y un fuerte despliegue de Prefectura y Policía Federal, logró restablecer el tránsito, aunque la tensión persiste en la zona.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La sesión en el Senado, que continúa esta tarde, se perfila como un punto crítico en la pulseada entre el oficialismo y la oposición.

Con 26 legisladores ausentes, el resultado de los debates podría redefinir el rumbo de varias políticas clave del Gobierno, mientras las calles porteñas reflejan el creciente descontento social.