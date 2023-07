Tenía millonarias deudas de juego el empresario descuartizado en Ingeniero Budge

El empresario hallado descuartizado dentro de una valija en Ingeniero Budge, tenía deudas millonarias, varias de ellas de juego, y unos 200 mensajes amenazantes que son investigados por la Justicia para esclarecer el asesinato.

Con el fin de dar con el o los asesinos de Fernando Pérez Algaba, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora se encuentra recabando testimonios de allegados al empresario, quien fue asesinado de al menos dos disparos y su cuerpo apareció descuartizado en el Arroyo del Rey.

Las fuentes indicaron a Télam que "tenía más de 200 mensajes amenazantes en su celular de distintas personas".

La misma fuente precisó que Pérez Algaba "era ludópata y hábil para los negocios", y que dicha adicción se acrecentó durante la pandemia, cuando la combinó con el trabajo de trader en el ambiente de las criptomonedas.

"Era inteligente, empezó de muy abajo y empezó a ganar buena plata. Se cebó y como tenía amigos y conocidos de guita, comenzó a moverla en el circuito hasta que un día perdió y empezó a deberle a mucha gente. No hay una cifra precisa, pero se habla de entre tres y diez millones de dólares. En su celular hay más de 200 mensajes de amenazas de distintas personas", explicó.

A raíz de ello, los investigadores barajan distintas hipótesis y todas ellas apuntan a un ajuste de cuentas por motivos económicos.

Otra línea investigativa apunta a que Pérez se presentó en un barrio privado de Ituzaingó para realizar un negocio inmobiliario que le iba a procurar un dinero "importante" y que desde allí desapareció.

El testimonio de Rodolfo Pérez Algaba, su hermano

"Mi hermano no era ningún mafioso ni estafador. Él había comprado un terreno, iban a emprender unas construcciones ahí con un socio. Tenía que ir a buscar un dinero, creo que para los albañiles, y después no sé qué pasó", dijo Rodolfo Pérez Algaba.

"Fue a buscar un dinero y, para mí, lo siguieron y lo mataron por plata. Encima con una brutalidad terrible. El que hizo esto debe ser un sanguinario", aseguró en declaraciones televisivas.

En una segunda entrevista, destacó: "Si le hubiesen pegado un tiro, puedo pensar que haya sido un ajuste de cuentas, pero lo que no me cierra es que lo hayan cortado como lo cortaron".

"Nadie dice que a los 17 años mi papá falleció y dejó una herencia, la cual la cobramos todos. Ahí es como que él empezó a hacer otra clase de negocios comprando autos de baja gama", aclaró.

En ese sentido, Rodolfo contó que "la actividad de él era la compra venta de autos, con el tema de los Bitcoin no le fue bien, eso se canceló y quedó ahí".

Por otro lado, reveló que por una discusión no se veían hace tres meses y que su hermano "estaba bajo tratamiento psiquiátrico por una enfermedad de ansiedad".

"Vengo desde hace tres días que casi prácticamente no duermo, pensando cómo pudo llegar a pasar esto. Pero yo no me voy a quedar quieto, no voy a hacer justicia con mis propias manos, pero espero que se haga justicia", pidió.