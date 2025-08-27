"Soy inocente", dijo Corazza en el inicio del juicio por corrupción de menores
El debate inició cerca de las 11 en el Tribunal Oral Federal 3 de la ciudad de Buenos Aires.
27/08/2025 | 10:53Redacción Cadena 3
FOTO: Caso Corazza: comenzó el juicio por corrupción de menores en Buenos Aires
El juicio contra el ex productor Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores comenzó en los tribunales de Comodoro Py.
El debate empezó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales de instrucción Carlos Rivolo y Alejandra Mangano en la sala B de los tribunales de Retiro.
El acusado ya se encontraba en los Tribunales de Comodoro Py y en su ingreso había declarado ser “inocente”. El juicio oral contra el ex productor Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores había comenzado este miércoles a partir de las 09.30 en el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires.
El ex Gran Hermano llegó a debate junto a otros cuatro acusados, todos procesados por corrupción de menores, y serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.
Según la acusación de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, en la causa que investigó el juez Ariel Lijo, reclutaban adolescentes menores de edad varones con el supuesto fin de "forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución".
Dichas prácticas se llevaron a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023. Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado.
Antes del inicio del juicio, el acusado habló con el programa Intrusos y sostuvo: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”. “Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, insistió, y se expresó sobre cómo llegaba al debate: “Quiero que termine todo este mal momento ya. Yo soy inocente”.
Lectura rápida
¿Qué inició hace poco? El juicio contra Marcelo Corazza por corrupción de menores.
¿Quiénes son los fiscales encargados? Carlos Rivolo y Alejandra Mangano.
¿Cuándo comenzó el juicio? El juicio inició el 27 de agosto de 2025 a las 09:30.
¿Dónde se lleva a cabo el juicio? En el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Cuál es la acusación principal? La corrupción de menores mediante prácticas de índole sexual.
[Fuente: Noticias Argentinas]