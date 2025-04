"Solo pedí que cuiden a mi hija": doloroso relato del papá de la nena asesinada

María Maidana, una niña de cinco años que estaba desaparecida en la provincia de Formosa, fue hallada muerta el pasado martes enterrada en una bolsa arpillera a unos 1.200 metros de su casa, en la zona rural de Colonia Weitzel, cerca del río Bermejo.

El padre de la menor, visiblemente afectado, habló con El Medio y expresó su dolor. "Yo tengo 50 años. Él era como un hijo para mí, se crio conmigo", comentó sobre el novio de su exmujer.

Además, enfatizó: "Lo único que les pedí siempre era que cuidaran a mi hija" y cuestionó: "Si no la querían, no entiendo por qué no me llamaron y me dijeron".

Las principales sospechosas en el caso son Rosalía Maidana, la madre de la niña, y Néstor Pérez, su pareja. La abuela de María había alertado sobre la ausencia de la niña en el jardín durante casi una semana. El martes por la mañana, se dirigió al Destacamento El Bañadero, en Villa Dos Trece, para denunciar la desaparición.

Las autoridades actuaron de inmediato y se presentaron en la casa de la madre. Rosalía Maidana mintió al afirmar que su hija estaba en El Colorado, con su tía, a unos 15 kilómetros.

Sin embargo, esta versión fue rápidamente desmentida por la propia mujer, quien luego cambió su relato, alegando que la niña había caído al río Bermejo y que temía denunciarlo. Las inconsistencias en su declaración generaron sospechas y llevaron a la apertura de una investigación.

Durante el rastrillaje de la zona, se descubrió una bolsa de arpillera enterrada, en cuyo interior se encontraba el cuerpo de la menor.

Una fuente cercana a la causa informó a Infobae que, durante el allanamiento en la vivienda donde residía la niña con su madre, se hallaron sábanas con manchas que parecían ser de sangre, las cuales fueron secuestradas para su análisis forense, así como dos armas: una escopeta calibre 16 y un revólver calibre 22.

Las investigaciones continúan para determinar la causa exacta de la muerte de María Maidana.