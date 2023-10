Sin "motosierra", candidatos a canciller coincidieron sobre la política exterior

Alejandra Conti

¿Cómo será la política exterior argentina a partir del 10 de diciembre, cuando asuma el próximo gobierno? A juzgar por el debate, que se realizó este miércoles por la mañana entre los candidatos a cancilleres de las tres agrupaciones políticas más votadas en las últimas PASO, no habría grandes diferencias en caso de que asuma uno, otra u otro.

Matices, tal vez, pero no diferencias abismales como las que sí hay entre la motosierra de Javier Milei y las propuestas de Patricia Bullrich o Sergio Massa.

Federico Pinedo, Diana Mondino y Gustavo Martínez Pandiani, referentes de Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y Unión por la Patria, respectivamente, aceptaron reunirse en Buenos Aires en la sede del CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales) para discutir sus ideas en el marco de un ciclo de debates organizado con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Argentina.

Para el presidente del CARI, Francisco de Santibáñez, se trató de "un acto de responsabilidad cívica por parte de los candidatos, que podrían no haber venido", como dijo al presentarlos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las exposiciones (en orden alfabético) se pueden sintetizar de la siguiente forma:

El massista Martínez Pandiani, actual embajador en Suiza, aseguró que Argentina necesita una política exterior "de desarrollo con inclusión, más equilibrado y justo" para lo cual su espacio propone "una política exterior pragmática" para conseguir nuevos mercados y trabajadores. "Los embajadores van a tener que dejar los cócteles y agarrar el maletín y dedicarse a vender trabajo argentino en el exterior", aseguró.

"En política exterior no se eligen los socios por otra cuestión que no sea el interés nacional, no por caprichos personales" y deslizó un comentario destinado a La Libertad Avanza (LLA): "A los dólares no se los consigue por la dolarización. Lo que necesitamos es más producción, más exportaciones y mejorar el turismo receptivo".

No fue el único comentario destinado directamente a Mondino, refiriéndose a Malvinas: "No vamos a permitir que se ponga por delante a los isleños antes que a los argentinos. Necesitamos diálogo y comprensión. Los diplomáticos no usamos la motosierra porque la motosierra destruye".

Mondino no acusó recibo ni respondió esto último. La candidata a diputada por LLA y que sería la ministra de Relaciones Exteriores en caso de un triunfo de Milei, hizo hincapié, al igual que sus dos colegas, que Argentina debe volver a ser confiable, que el Estado debe generar las bases, las plataformas, los tratados internacionales y dejar que el sector privado pueda participar con libertad. "Para liberar a ese sector privado hay que respetar la Constitución Nacional, como dice Federico", remarcó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También insistió en destacar el carácter de democracia liberal de Argentina, en que no se puede negociar con una organización terrorista como Hamas y que "el Estado no puede abandonar su rol de voz suprema pero las reglas son iguales para todos".

Pinedo fue el primero de los tres expositores que resaltó la necesidad de respetar la Constitución Nacional como salida de la realidad en la que nos encontramos. "En política exterior, Argentina ha sido muy entusiasta a la hora de romper reglas, o desconocerlas, y no cumplir con la palabra empeñada. Debemos entender dónde estamos parados, qué valores defendemos, y lo que debemos defender no es la ideología de un presidente o una vicepresidenta, sino la Constitución Nacional. No es tan difícil", dijo.

En ese sentido, enumeró a la democracia, la división de poderes, los derechos humanos, la ley internacional, las relaciones con todos los países (“salvo los que violan las reglas de convivencia internacional”) y la defensa de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas como los valores establecidos en la Constitución que se deben defender.

Coincidió con Martinez Pandiani en que lo relevante es el interés nacional y no la ideología del gobernante de turno.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Hubo una versión que decía que el Gobierno va a negociar con una organización terrorista. Espero que sea mentira", enfatizó, en el marco de un concepto en el que coincidieron los otros candidatos.

También hubo semejanzas entre los tres en los referido a la importancia de respetar la institucionalidad; jerarquizar y revalorizar el Mercosur; atender a la región pero intentar conquistar nuevos mercados en India, China, el sudeste asiático y África; la importancia del desarrollo sustentable y la atención que se debe prestar al cambio climático y la inclusión.

Si algo llamó la atención fue que los dichos y el tono de Mondino contrastaron con el extremismo que en varias oportunidades mostró Javier Milei cuando habló de política exterior.

Igualmente, las expresiones de Martínez Pandiani tampoco mostraron la radicalización de las posturas históricas del kirchnerismo. Llamó la atención de que definiera como “pragmática” (un término de los ''90 a los que el menemismo aludía frecuentemente) la futura política del actual ministro de Economía en caso de que éste llegue a ser presidente.

La conversación discurrió así de forma muy tranquila, salpicada de alguna u otra muy leve chicana destinadas más a Milei que a la propia Mondino, pero en general todos comentaron las coincidencias y celebraron estar más o menos de acuerdo en las cuestiones fundamentales.