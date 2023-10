Mujica, sobre Massa: "¿Cómo se explica que pelee la presidencia?"

El expresidente uruguayo, José “Pepe” Mujica, reflexionó sobre las elecciones presidenciales en Argentina y consideró que nuestro país siempre ha sido una nación que sorprende al mundo, albergando dos realidades económicas: "Para el resto del mundo hay una economía y para Argentina hay otra".

En ese sentido, mostró su desconcierto ante la situación política del país, particularmente en relación con la economía. Se planteó cómo es posible que el ministro de Economía esté dispuesto a luchar por la presidencia en medio de una alta inflación: "¿Cómo se explica que el ministro de Economía con una inflación como tiene la Argentina va a pelear la presidencia?".

Para él, la respuesta está en el respaldo de una fuerza inexplicable, una entidad mítica: el peronismo. "Ese animal existe, es una mitología que tiene el pueblo argentino, entonces eso rompe todos los esquemas", sostuvo.

Mujica opinó sobre las elecciones en Argentina

Mujica, asimismo, respaldó la candidatura de Massa: "El más racional es Massa. Pero esto solamente en la Argentina puede pasar". Y agregó: "Sí, es un disparate. Pero todo en la Argentina es un disparate".

"A nosotros nos conviene que los vecinos anden bien, porque eso nos mejora. Que gane la racionalidad y la Argentina salga del agujero", sostuvo.

Y consultado nuevamente sobre la actual crisis economía argentina, sentenció que Milei "la va a poner peor".

"Milei, una bomba de tiempo"

El expresidente de Uruguay volvió a criticar al postulante libertario, a quien calificó como "una bomba de tiempo".

Dijo que pese a los negativos números de la economía argentina, el postulante oficialista, Sergio Massa, es "el más racional" de los que compiten con chances de ser electos para ocupar el Sillón de Rivadavia.

"Si la cuarta parte de lo que pone lo instrumenta como dice, el pueblo argentino, conociéndolo, se va a armar de una bronca que termina en represión", pronosticó sobre Milei el ex mandatario del vecino país, quien agregó: "No lo deseo, ojalá me equivoque".

"La república de Weimar sucumbió por un proceso de hiperinflación", sostuvo, al tiempo que añadió: "La desesperación del pueblo alemán, por lo que estaba pasando, la hizo volcar para el lado de Hitler. Y Alemania era la nación más preparada de Europa".

Durante la entrevista, el periodista le preguntó al expresidente: "¿Usted dice que Milei puede ser una situación similar?". A lo que respondió: "Es una bomba de tiempo. Si la cuarta parte de lo que pone lo instrumenta como dice, el pueblo argentino, conociéndolo, se va a armar (de) una bronca que termina en represión".