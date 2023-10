La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, propuso un proyecto de ley de "renuncia de la paternidad" y generó gran polémica en las redes sociales.

"No es justo que un hombre tenga que hacerse cargo de un hijo que no quiso tener", señaló en una entrevista con el canal de streaming Neura.

En ese sentido, cuestionó: "Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura? ¿Porque les dijeron que tomaban la pastilla?".

Noticias Una candidata de Milei propuso una ley para renunciar a la paternidad Video

"La mujer, cuando se entera de que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y éste puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no", explicó.

"A mí, no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo de una criatura, cuando no lo quiso tener", cerró.

Fuerte rechazo al proyecto

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, criticó el proyecto desde sus redes sociales y lo consideró una muestra de que "esta gente puede hacer mucho daño", al referirse a los miembros del espacio ultraliberal LLA, mientras que la exgobernadora bonaerense y diputada nacional por Juntos por el Cambio (JxC), María Eugenia Vidal, coincidió en los cuestionamientos e, incluso, rebautizó a LLA como "La Libertad Atrasa".

También la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, repudió la iniciativa al considerar que el proyecto de Lemoine presupone, según advirtió, que "las mujeres pinchan los forros para enganchar a los varones", y agregó que una idea de ese tipo representa "un despropósito".

La ministra de las Mujeres, Género y Diversidades, Ayelén Mazzina, advirtió sobre la injusticia que significa que "haya 1 millón 600 mil mujeres que se hacen cargo solas de 3 millones de hijos e hijas, y que la mitad de esos niños y niñas no reciban la cuota alimentaria por parte de sus padres".

En la misma línea fue la diputada María Eugenia Vidal (PRO-JxC), quien encuadró la ocurrencia de Lemoine con medidas que el propio Milei planteó como deseables para aplicar desde el Gobierno en el caso de ganar las elecciones.

"Venta de órganos, libre portación de armas, y proyecto de renuncia a la paternidad porque 'las mujeres pinchan preservativos'. Son la libertad atrasa", escribió la exgobernadora desde la red X.

