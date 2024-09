Se levantó el paro de Aerolíneas: más de 15 mil pasajeros afectados

A las 14 culminó el paro dispuesto por los gremios de pilotos y aeronavegantes y a partir de ahora comenzaron a salir los vuelos, tanto desde Aeroparque como de Ezeiza, pero los efectos de la medida se tradujeron hasta el momento en alrededor de 183 vuelos cancelados, mientras que algunos vuelos internacionales que partían dentro de ese horario fueron reprogramados para después de las 16.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), llevaron a cabo un cese de actividades que comenzó a las 5 y se extendió hasta las 14, lo que afectó a alrededor de 183 vuelos y a más de 15.600 pasajeros de Aerolíneas Argentinas, tanto en Aeroparque como en el aeropuerto de Ezeiza.

Los pilotos y los tripulantes de cabina iniciaron puntualmente la medida a las 5 y desde ese momento no despegó ningún servicio en ninguna de las dos estaciones aéreas y solamente se registraron aterrizajes de los que se encontraban en vuelo cuando se inició la medida de fuerza.

Fuentes de la compañía de bandera informaron que los vuelos que fueron cancelados como consecuencia del paro “no se reprogramarán”, sino que desde las 14 comenzaron a ejecutarse los horarios previstos a partir de esa hora, aunque esto no es posible en todos los casos, porque el “efecto arrastre” también condiciona estas salidas.

Los pasajeros que tenían que viajar en algunos de los vuelos que fueroon afectados por el paro, están siendo reubicados en otros servicios al mismo destino, ya sea para este viernes o para los días subsiguientes y los pasajeros pueden solicitar cambio de día y horario sin penalización alguna, informaron las fuentes.

Los vuelos de las compañías low cost Flybondi y Jetsmart, así como los de las compañías internacionales, operan con normalidad de acuerdo a sus horarios establecidos.

El impacto de la medida

La medida de fuerza, que comenzó a las 5 de la mañana y se levantó a las 2 de la tarde, provocó la cancelación de 150 vuelos, de los cuales 20 pertenecían a trayectos nacionales e internacionales.

La empresa dispuso 16 vuelos en principio, que van a ir a Ushuaia, Misiones y Bariloche", en respuesta a la alta demanda de turistas. Sin embargo, la situación generó frustración entre los pasajeros, como lo expresó una turista mexicana: "Mucha frustración y pérdida de dinero, porque al final nadie me va a reembolsar el hotel que pagué en Calafate".

La pasajera continuó: "En México pierdes un vuelo, te dan hotel, te dan comida, te dan de alguna manera algún reembolso. Aquí me dijeron, llame a este teléfono, señora". Su descontento se reflejó en sus palabras: "Es insólito, porque uno entiende que pueden reclamar, que tienen derecho a reclamar. Pero jodiendo al otro, al que te da laburo".

Desde el sector laboral, Juan Pablo Bley, secretario general de aeronavegantes, indicó que "la medida duró hasta las 14 horas del día de hoy y tuvo un total acatamiento por parte de los compañeros", señaló que sufrieron una pérdida del 72% de su poder adquisitivo. Bley agregó que "no hay voluntad de parte de la empresa ni del gobierno de destrabar esta situación".

Por su parte, Fabián Lombardi, presidente de Aerolíneas Argentinas, defendió la situación de los pilotos, afirmando que "un piloto gana entre 3 y 10 millones de pesos, el salario promedio son 5 millones de pesos". Lombardi destacó las ventajas que tienen los trabajadores de la aerolínea, como "vacaciones mayor que lo permitido en la reglamentación aeronáutica".

La situación dejó a muchos pasajeros en la incertidumbre, con la angustia de perder conexiones y compromisos.

En el Aeropuerto Córdoba, también hay vuelos reprogramados. Por caso, una italiana que debía volar hoy a su país contó a Cadena 3 que debió postergar para este sábado su regreso, con todas las complicaciones que ello le genera.

COMUNICADO A LOS/LAS PILOTOS

Son momentos críticos que requieren nuestra mayor serenidad. La empresa intenta dividirnos, pero tenemos la experiencia necesaria para superar este momento y dejar atrás el vergonzoso nivel salarial al que nos han llevado#somosapla#pilotosargentinos pic.twitter.com/RSkKFtrKY7 — APLA (@aplapilotos) September 5, 2024

El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, se pronunció al respecto, afirmando: "No vamos a ceder ante métodos extorsivos y patoteros".

Instructivo de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA)

• "NO realizar ninguna actividad de vuelo desde las 05:00 hs. hasta las 14:00 hs. del día 06/09".

• "NO iniciar el traslado hacia AEP / EZE durante toda la duración del paro (de 05:00 hs. a 14:00 hs.)".

• "Si estás en el remís en traslado hacia el aeropuerto (en Base AEP / EZE) continuar, NO efectuar el vuelo".

• "Si estás en el aeropuerto: NO ir al avión.

• Vuelos de regreso a base: realizar el vuelo.

• NO es necesario dar NO OK a la actividad que no se realice como consecuencia del paro.

• CEFEPRA asistir normalmente. Si tenés alguna duda, comunicate con tus delegados".

Informe de Orlando Morales y Lucía González.