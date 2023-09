Se encadenó disfrazado de payaso porque no consigue dólares para importar

Ariel Pérez, dueño de la empresa Aerogálvez, que vende combustible en el rubro aeronáutico, reveló en diálogo con Cadena 3 los motivos detrás de su llamativa protesta en la Secretaría de Comercio de La Nación, donde se encadenó disfrazado de payaso.

Pérez explicó que esta no era la primera vez que tomaba una medida tan extrema: "Lo hice por primera vez hace 5 meses cuando mi proveedor de combustible aeronáutico de Polonia quería cobrar, y no podía pagarle. Incluso quería para intentar encadenarse conmigo. Tuve éxito porque pude pagarle".

La crisis que enfrenta Aerogálvez se profundizó en los últimos meses. Según explicó, no puede acceder a dólares para pagarle a una empresa de Brasil.

"Los vaivenes fueron apretándome cada vez más. Hace tres meses, tenía todo aprobado, pero para el lunes, que se cumplían los tres meses antes de las elecciones, habían postergado todo para después. El lunes debía realizar los pagos para una empresa en Brasil que tenía los camiones allá, y no pude hacerlo porque enredaron tanto y es tan burocrático que ni ellos saben dónde están parados ni quién puede importar o no y para qué", explicó sobre su situación puntual.

"Me dijeron que no tenían respuesta. Me disfracé de payaso para igualarme a lo que están haciendo, porque es una payasada. Me quedaré aquí hasta que sea necesario. De nuestra empresa dependen alrededor de 60 familias", reclamó.

Uno de los problemas más acuciantes es la falta de acceso a dólares para pagar a los proveedores. Pérez señaló: "Anunciaron con bombos y platillos que iban a proporcionar dólares para los importadores de producción, y yo vendo a fumigadores en todo el país y en aeropuertos, pero no tengo combustible. El único que tiene es YPF. Vendemos combustibles aeronáuticos, y hace 25 años que tengo la empresa. Necesito acceder a los dólares para pagar a los proveedores al precio del dólar que ellos establezcan. Tengo las mismas condiciones que YPF para pagar".

"No me importa si gano mucho o poco, amo al país antes que nada. No quiero que mis hijos se vayan", lamentó el hombre, que vive en Rosario.

La Secretaría de Comercio informó, según La Nación, que "la empresa no tiene SIRA observadas". Según reportó el mismo diario, tiempo atrás se registró un problema generalizado con la Capacidad Económica Financiera (CEF) de la AFIP, que bloqueó compras en el extranjero. Por otra parte, en los últimos días alertaron por un "error" conocido como "F24" que impide a empresas operar en el sistema para importar.

Entrevista de Alejandro Bustos.