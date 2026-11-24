Rosario tendrá una jornada nublada con una máxima de 30°C
El SMN anticipa una tarde cálida y sin lluvias, mientras que hacia el fin de semana se esperan registros térmicos de hasta 35 grados.
24/11/2026 | 06:53Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Días nublados en Rosario.
Rosario comenzó este martes con 14,4°C y cielo mayormente nublado, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional. La humedad alcanza el 95%, la presión es de 1007 hectopascales y la visibilidad se mantiene en 15 kilómetros.
Durante la mañana se espera que continúe la nubosidad, con una temperatura cercana a los 22°C. Por la tarde, el termómetro llegará a los 30°C, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. No se esperan precipitaciones durante toda la jornada.
Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar y el cielo estará algo nublado, con una temperatura estimada en 21°C. El viento soplará del sudoeste durante gran parte del día y rotará hacia el sur por la noche, con velocidades que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora.
Para los próximos días se anticipan temperaturas elevadas. El miércoles y jueves las máximas rondarán los 27°C, mientras que el viernes llegarán a los 30°C. El fin de semana comenzará con 34°C el sábado y 35°C el domingo, y el pronóstico indica que el lunes podría alcanzar los 39°C.
Lectura rápida
¿Qué temperatura se registró en Rosario al inicio del día? La temperatura fue de 14,4°C.
¿Quién emitió el informe del clima? El informe fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Qué se espera para la tarde? Se espera que la temperatura alcance los 30°C.
¿Cuál será la velocidad del viento? El viento podría alcanzar velocidades de 31 kilómetros por hora.
¿Qué temperaturas se anticipan para el fin de semana? Se anticipan 34°C el sábado y 35°C el domingo.