Rosario comenzó este martes con 14,4°C y cielo mayormente nublado, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional. La humedad alcanza el 95%, la presión es de 1007 hectopascales y la visibilidad se mantiene en 15 kilómetros.

Durante la mañana se espera que continúe la nubosidad, con una temperatura cercana a los 22°C. Por la tarde, el termómetro llegará a los 30°C, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. No se esperan precipitaciones durante toda la jornada.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar y el cielo estará algo nublado, con una temperatura estimada en 21°C. El viento soplará del sudoeste durante gran parte del día y rotará hacia el sur por la noche, con velocidades que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora.

Para los próximos días se anticipan temperaturas elevadas. El miércoles y jueves las máximas rondarán los 27°C, mientras que el viernes llegarán a los 30°C. El fin de semana comenzará con 34°C el sábado y 35°C el domingo, y el pronóstico indica que el lunes podría alcanzar los 39°C.