En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Rosario: denunció a un chofer por tomar otro camino y desviarse del destino

El hecho ocurrió en la zona de Alberdi y Gorriti.

21/08/2025 | 10:50Redacción Cadena 3

FOTO: Rosario: denunció a un chofer por tomar otro camino y desviarse del destino

Una mujer de 50 años denunció a un chofer de aplicación por tomar otro camino desviándose del destino, a raíz de eso, tuvieron una discusión y la echó del auto en la ciudad de Rosario.

Según la información que difundió el portal Rosario3, el hecho ocurrió en la mañana del miércoles en la zona de Alberdi y Gorriti, cuando la pasajera, luego de la situación sucedida con el chofer, realizó una denuncia ante la comisaría 10ª.

Además de haberse desviado, se supo que el chofer se puso muy agresivo cuando la mujer le pidió que le devolviera el dinero del viaje que ya había sido transferido.

La denunciante enfatizó que en Gorriti y Alberdi empezaron a discutir porque el chofer quería doblar luego en Avellaneda. Fue allí que ella pidió la devolución de los $5500 que ya había abonado, algo a lo que el hombre se negó, de acuerdo a la mujer.

Tras lo sucedido, la pasajera admitió haber arrancado el frente del estéreo del Corsa en medio de la discusión y el conductor se bajó del auto, abrió la puerta del acompañante y la sacó por la fuerza haciéndola caer.

Finalmente, el hombre se subió al Corsa y se fue, aunque es intensamente buscado por la Policía, los cuales continúan investigando las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero del chofer.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Rosario? Una mujer denunció a un chofer por desviarse de su ruta y negarse a devolver el dinero.

¿Quién es la denunciante? Una mujer de 50 años que utilizó un servicio de chofer de aplicación.

¿Cuándo ocurrió el incidente? En la mañana del miércoles, en la zona de Alberdi y Gorriti.

¿Dónde se realizó la denuncia? En la comisaría 10ª de Rosario.

¿Cuál fue la reacción del chofer? Se mostró agresivo y echó a la mujer del vehículo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho