FOTO: Rosario: denunció a un chofer por tomar otro camino y desviarse del destino

Una mujer de 50 años denunció a un chofer de aplicación por tomar otro camino desviándose del destino, a raíz de eso, tuvieron una discusión y la echó del auto en la ciudad de Rosario.

Según la información que difundió el portal Rosario3, el hecho ocurrió en la mañana del miércoles en la zona de Alberdi y Gorriti, cuando la pasajera, luego de la situación sucedida con el chofer, realizó una denuncia ante la comisaría 10ª.

Además de haberse desviado, se supo que el chofer se puso muy agresivo cuando la mujer le pidió que le devolviera el dinero del viaje que ya había sido transferido.

La denunciante enfatizó que en Gorriti y Alberdi empezaron a discutir porque el chofer quería doblar luego en Avellaneda. Fue allí que ella pidió la devolución de los $5500 que ya había abonado, algo a lo que el hombre se negó, de acuerdo a la mujer.

Tras lo sucedido, la pasajera admitió haber arrancado el frente del estéreo del Corsa en medio de la discusión y el conductor se bajó del auto, abrió la puerta del acompañante y la sacó por la fuerza haciéndola caer.

Finalmente, el hombre se subió al Corsa y se fue, aunque es intensamente buscado por la Policía, los cuales continúan investigando las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero del chofer.