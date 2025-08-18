FOTO: Rosario: acusaron a seis personas por el crimen de Máximo Jerez y pidieron prisión perpetua

Seis personas fueron acusadas por el crimen de Máximo Jerez, un niño de 11 años asesinado en medio de una balacera ocurrida el 5 de marzo de 2023 en la ciudad santafesina de Rosario, al tiempo que se solicitó reclusión perpetua.

En la audiencia preliminar realizada esta mañana, la Fiscalía Regional N°2 imputó a Maximiliano C., Nicolás C., Ezequiel G., Nicolás T., y Miguel G. por los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por la utilización de armas de fuego, en grado de consumado y en calidad de coautor.

A su vez, los cuatro implicados son señalados por las tentativas de homicidio de las víctimas "A.A.", "S.L." y "N.F."": los agravantes son las armas de fuego, portación ilegal de armas de guerra, portación ilegal de arma de guerra y la participación de dos o más personas, en grado de consumado y en carácter de coautor, motivo por el que podrían ser condenados a prisión perpetua.

El quinto involucrado se llama Gustavo B., quien fue sindicado por encubrimiento agravado por delito precedente grave, en grado de consumado en calidad de coautor, mientras el fiscal Adrián Spelta pidió una pena de cuatro años y seis meses de cumplimiento efectivo.

El representante del Ministerio Público de la Acusación remarcó que Maximiliano C. condujo un vehículo Honda Civic, esgrimió un revólver y disparó contra Jerez, que falleció en el acto, al tiempo que A.A. recibió un balazo en el tórax, N.F. sufrió una herida en el brazo derecho y S.L. padeció una lesión en la boca producto del tiroteo.

En tanto, se sospecha que Gustavo Marcelo B. ocultó el rodado en una vivienda emplazada en la calle Campodónico al 3200 de Rosario.

Gustavo Nicolás Borda, Esteban Ezequiel Merengo y Alejandra Fabiana Rodríguez recibieron en un acuerdo abreviado penas de 2 años y 6 meses de prisión condicional por los delitos de Encubrimiento agravado por el delito precedente, en calidad de coautores.