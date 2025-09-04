FOTO: Robo a la familia de Erik Lamela en Vicente López: dos detenidos

La causa en la que se investiga el robo a la familia del ex futbolista Erik Lamela, ocurrido a fines de junio de este año en el partido bonaerense de Vicente López, tiene dos detenidos.

El hecho sucedió el 22 de junio cuando José Luis Lamela, padre del actual ayudante de campo de Matías Almeyda en el Sevilla F. C., denunció que le habían ingresado a su vivienda y le robaron.

Lamela describió ante los efectivos policiales que los delincuentes, previo a cortarle el suministro eléctrico, ingresaron a la vivienda, a la que accedieron trepando hacia el primer piso y forzando una reja de la ventana de su habitación. La víctima constató el faltante de dinero en moneda extranjera, relojes, perfumes, y otros elementos.

De acuerdo al parte enviado a la agencia Noticias Argentinas, personal de Análisis Delictual de la Municipalidad de Vicente López y de la Comisaría de Carapachay lograron advertir que los ladrones se movilizaban en un auto Fiat Siena gris.

Con el avance de la investigación se logró establecer que no era ajena al hecho la utilización de un vehículo Volkswagen Suran, el cual era conducido por un hombre que reside en la localidad de San Martin.

De este modo, se comenzó con las recorridas en esa jurisdicción, logrando dar vista al rodado e interceptarlo con apoyo de móviles del comando San Martin, en calles Pacifico Rodriguez y General Paz, en Villa Ballester.

En el lugar se procedió a la aprehensión de su conductor Cristian Darío Ricco y al secuestro del rodado. El fiscal Gastón Larramendi, a cargo de la UFI de Vicente López, avaló lo actuado y dispuso que en el acto se lleve a cabo allanamiento de urgencia en el domicilio del acusado.

De manera inmediata se realizó el procedimiento en el barrio Villa Corea, operativo en el se solicitó el apoyo del grupo GAD, al tratarse de una zona altamente conflictiva.

En el domicilio se secuestraron tres handys, tres camisetas del Club Atlético River Plate, dos celulares y relojes tipo pulsera.

A su vez, se procedió a la aprehensión por el delito de encubrimiento de Gisell Mercedes Larroque.