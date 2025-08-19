Río Negro reporta caso sospechoso de fentanilo contaminado en un hospital privado

El Ministerio de Salud de Río Negro reportó al Sistema Nacional de vigilancia epidemiológica un caso sospechoso asociado al fentanilo contaminado. Actualmente el paciente se encuentra internado en un hospital privado.

A través de un comunicado de prensa, indicaron que desde el área de Coordinación Provincial de Epidemiología se notificó al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) de la posible existencia de un paciente que resultó afectado por el fentanilo adulterado, motivo por el cual solicitaron que se dé inicio a una pesquisa oficial.

“El caso se encuentra en proceso de investigación epidemiológica con el fin de recabar más información sobre resultados de laboratorio y antecedentes epidemiológicos”, detallaron las autoridades.

Desde el 13 de mayo, cuando la ANMAT publicó en el Boletín Oficial la Disposición de prohibición de uso, comercialización y distribución de las ampollas del opioide adulterado, el Ministerio de Salud de Río Negro procedió al retiro de 45 mil ampollas recolectadas tanto en los hospitales públicos, como en los centros de salud privados.

“Tal lo dispuesto por los organismos nacionales intervinientes, estos elementos se encuentran a resguardo en los hospitales, retirados de circulación, hasta tanto se determine su depósito final”, destacaron.

Por ahora las jurisdicciones que informaron casos, tanto confirmados como sospechosos, son Santa Fe, Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y ahora Río Negro.

“Tanto los casos de Córdoba como el de Río Negro se encuentran en proceso de investigación epidemiológica con el fin de recabar más información sobre resultados de laboratorio y antecedentes epidemiológicos”, explica el último Boletín Epidemiológico Nacional.

Hasta este martes 19 de agosto las muertes por el fentanilo contaminado ascienden a 96, aunque hay nueve casos que están bajo análisis en la ciudad de Bahía Blanca.