Reapareció "El Gigoló" y habló de su vínculo con Roberto García Moritán

Javier Bazterrica es un hombre que se hizo conocido hace algunos años cuando Adriana Mendoza, hermana de Flavio Mendoza, lo acusó de haberla estafado con una gran suma de dinero mientras estaban en una relación de pareja.

El coreógrafo salió públicamente a hablar del tema y surgieron denuncias de otras mujeres que aseguraron que había atravesado una situación similar.

Javier Bazterrica recibió el apodo de “Gigoló” por considerar que se daba la gran vida a costa del dinero que le sacaba a las mujeres.

Tuvo una explosión mediática, pero después volvió al anonimato, aunque siguió lucrando con su personaje y mediante un representante lo contratan para hacer presencias.

La separación de Carollina "Pampita" Ardohaín y Roberto García Moritán lo volvió a traer al ojo de la escena pública por la gran cantidad de memes en los que comparan al ex de la modelo con "el Gigoló".

Entonces Carmen Barbieri lo llamó desde su programa Mañanísima y le preguntó cómo estaba viviendo toda esta nueva exposición.

"No hay ningún parecido, él estuvo con Pampita y yo con la hermana de Flavio. Tiene mucha más facha, totalmente", comenzó opinando Bazterrica.

Luego sorprendió al revelar que tiene un vínculo con el ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires: “Yo a Moritán lo conozco desde que tengo 14 años, la familia es intachable y él no creo que sea todo lo que dicen que es solamente porque estuvo con Pampita”

"El tipo es de mucha plata, conozco a la familia de él, son empresarios, no creo que haya tenido que estar con Pampita para aparecer en la política. Desde que está en la política le perdí el rastro, hablamos de la vida de él, tengo hasta los chats".

"Él iba al San Juan Bautista con mi hermano mayor que vive en Italia y Moritán venía siempre a comer a casa, era el mejor amigo de mi hermano. Yo sí puedo hablar de lo que es él, no lo estoy defendiendo, solo digo que viene de una familia de empresarios, de mucho dinero", aseguró Javier.

"Otra cosa, sus empleados lo amaban y lo siguen amando. Le pagó a todo el mundo y te puedo asegurar que se casó enamorado", agregó el hombre, que actualmente sigue lucrando con la imagen de "Gigoló" y hace eventos como DJ y de stand up.

"Me está yendo muy bien. Me contrataron para el casamiento y para el cumpleaños del hermano menor de Moritán, pero no pude ir, yo apostaba a esa pareja, pienso que puede haber un arreglo", finalizó el hombre que antes de retirarse aclaró que no prosperaron las denuncias en su contra: "Estoy ileso, no tengo causa pendiente"