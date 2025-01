Quiso rescatar a un hijo víctima de abuso sexual y el denunciado lo mató

Un hombre de 52 años, llamado Fabian Rodríguez, quiso defender a su hijo de 20 años de un abuso sexual provocado por un familiar y pidió una prohibición de acercamiento, por esa razón, fue asesinado a puñaladas por el denunciado.

Sin embargo, como no recibió respuesta quiso rescatar al menor de la vivienda que compartía con el acusado, pero el hombre fue apuñalado más de 10 veces y se constató su deceso al llegar al hospital.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según medios locales, la madre de Fabián, intentaba recuperar a sus cinco hijos menores de 12, 11, 10, 5 y 2 años, luego de que el mayor de ellos le confesara que había sido víctima de abuso.

Además, el hombre había arribado a la ciudad rionegrina de Catriel desde la localidad de Añelo, para realizar la denuncia en la comisaría local, la fiscalía y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Por otro lado, Rodríguez mencionó quien era el hombre que aparentemente había abusado del hijo y pidió que le impusieran una prohibición de acercamiento hacia sus cinco hijos debido a que continuaban viviendo bajo el mismo techo con el presunto abusador.

Tras no conseguir respuesta positiva por parte de la Justicia, el hombre volvió a su casa, pero para ese momento el caso había comenzado a hacerse público en la zona.

Luego, los allegados a la familia y vecinos realizaron una convocatoria para apoyar su pedido de justicia. Sin embargo, Rodríguez no quería participar. “Mami, no quiero ir porque no quiero tener problemas”, le dijo a Rosa. Pero a las horas cambió de idea ante la insistencia de sus amigos.

Después de haberse conocido el caso, varios testigos aportaron al testimonio de la causa. Rosa contó que poco después la expareja de Fabián salió y lo atacó a golpes. Fue entonces cuando intercedieron los hijos mayores de la mujer y comenzaron a apuñalar a Fabián. En total, la víctima recibió 11 puñaladas en distintas partes del cuerpo, el cuello y la cara.

Tras el hecho, los efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron a Rodríguez herido en el suelo. Enseguida lo trasladaron al hospital de Catriel, donde horas más tarde falleció a causa de la gravedad de las lesiones.

Finalmente, los agentes que trabajaron en la zona secuestraron un cuchillo de cocina tipo Tramontina, el cual sería el objeto punzante.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Cinco Saltos, Leandro Gómez, quien se trasladó a Catriel y solicitó que se realicen una serie de medidas para saber lo que realmente sucedió.