Qué pasó con Abigail Garside: murió mientras festejaba su aniversario de casada

Un trágico y confuso suceso ha conmocionado al mundo ecuestre británico.

Abigail Garside, una destacada jinete de 30 años, fue encontrada sin vida en los jardines de un resort de lujo en Harrogate, North Yorkshire, en lo que ha sido catalogado como un misterio para las autoridades.

El macabro hallazgo ocurrió la mañana del 18 de agosto, tan solo unas horas después de que la deportista celebrara su primer aniversario de bodas junto a su esposo, Samuel.

La investigación judicial, a cargo del forense principal John Heath, ha revelado que la causa provisional de muerte fue por ahorcamiento, pero la pesquisa sigue activa, buscando respuestas a este dramático final.

Las horas previas al incidente, la pareja había compartido en redes sociales momentos de felicidad en el resort Rudding Park, donde se les veía sonrientes, brindando con champán en un jacuzzi.

La tragedia es aún más profunda al conocerse que Abigail y su esposo tenían planes de mudarse a Australia en octubre, un sueño que se vio truncado abruptamente.

Con una carrera prometedora, Garside fue una figura notable en el mundo de la equitación, destacándose en 2019 al obtener el primer puesto en el prestigioso Horse of the Year Show en doma clásica.