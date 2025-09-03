FOTO: Prisión preventiva para el joven detenido por el femicidio de Yésica Duarte en Berisso

Dictaron prisión preventiva a Ángel Nicolás Castro, el joven acusado del femicidio de su pareja Yésica Duarte en julio de este año en la localidad bonaerense de Berisso y quien quiso suicidarse tras cometer el crimen.

La causa, que en un principio estuvo a cargo de la UFI N°1 y ahora está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°13 especializada en Violencia de Género, tuvo avances luego de que la fiscal Mariana Ruffino haya resuelto proceder a la prisión preventiva de Castro por el delito de homicidio triplemente calificado, por el vínculo, por haberse cometido en un contexto de violencia de género y mediante el uso de un arma de fuego.

Durante el desarrollo de la investigación, Ruffino presentó nuevas pruebas y testimonios, los cuales convalidaron la responsabilidad del acusado en la causa.

En el documento, al que accedió la agencia Noticias Argentinas, se destacó que la medida se resolvió ante la materialidad ilícita, la adecuación típica, la autoría responsable, la procedencia de la cautelar y la no declaración de Castro.

Se destacó además que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, sumado a la existencia de amenazas previas, la gravedad del hecho y que el delito atribuido solo contempla la pena de prisión perpetua, por lo cual no existe la posibilidad de una excarcelación.

El joven asesinó a Duarte el pasado 27 de julio de dos disparos en el abdomen y la espalda y tras cometer el crimen intentó suicidarse, pero logró sobrevivir.

Se supo que desde 2013, Castro acumula causas por tenencia ilegal de armas, encubrimiento y homicidio agravado.

Al momento del crimen, el acusado se encontraba bajo arresto domiciliario en el marco de otra causa por homicidio calificado, supervisado por la Dirección de Monitoreo Electrónico.