“Nunca dejamos de tener nuestras raíces”: Antonela Roccuzzo sobre su familia

Con el pasar de los años, Leo Messi y Anto Roccuzzo se convirtieron en una de las familias más entrañables, sin embargo, en diálogo con Vougue la influencer reveló que su núcleo es “súper normal” y reflexionó que, en pareja, nunca abandonaron sus raíces.

Más allá de la popularidad del astro argentino, Anto se convirtió en una figura icónica por su propio medio. Esto provocó que los medios de comunicación la pusieran en el centro de los reflectores: “Ahora todo esto es nuevo para mí. Es de a poquito ir animándome. Estoy en ese aprendizaje conmigo misma, rompiendo mis propias barreras”.

Al conversar con Julieta Otero, la modelo sostuvo: “Nunca dejamos de tener nuestras raíces muy adentro. El asado con la familia es de lo que más extraño. Desde siempre y hasta el día de hoy”.

En esta línea, la rosarina celebró la incorporación de su marido al Inter Miami ya que les permite regresar a su ciudad natal con mayor frecuencia: “Cada vez que podemos nos vamos a Rosario, no soltamos”.

“El irme de casa tan chiquita fue complicado y, a parte, en ese momento no había la conexión que hay ahora. Sin mi familia ni mis amigas, todo era nuevo, otras costumbres, no conocía nada”, rememoró la influencer.

“Hoy siendo mamá, yo creo que si Thiago, que es el más grande (11 años), me llega a decir que se va, no sé qué haría. Me cuesta salir de la rutina, es importante para mí mantener un orden en casa; si no, es difícil con los chicos. Al final, gira todo en torno a ellos”, continuó.

“Para nosotros es clave que las tardes sean de los nenes. Nos organizamos todo a la mañana para las tardes, poder dedicarles a ellos. Somos una familia supernormal, muy unida y somos un equipo y hay que ir para adelante apoyándonos entre todos”.

Al ser madre de tres varones y en un contexto social de cambios constantes, Roccuzzo explicó: “Quiero que mis hijos tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas. Es fundamental que sepan que no somos más que nadie e intentamos transmitirles los códigos de nuestros padres”.

Además, consideró fundamental que sus hijos se sientan “chicos como los demás” y se mostró agradecida de que tienen “muchos primos”

“Para mí lo importante es que ellos entiendan que tienen que respetar a todo el mundo. El respeto es lo más importante. Es real que tengo tres nenes pero creo que hay que hablar, en casa charlamos mucho, para mi la comunicación es importantísima. Hablar acerca de las redes sociales, estar en el día a día de ellos, saber qué les pasa”, concluyó.