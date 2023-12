Nueva prueba de fuego: activan el protocolo antipiquetes en otro día de marchas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que hoy activaron el protocolo antipiquetes a las 4 para evitar cortes en la Panamericana, en el Puente Pueyrredón, en el Congreso y en Casa Rosada.

La funcionaria aclaró además que en la Ciudad de Buenos Aires es la Policía local la encargada de evitar los cortes de calle.

En tanto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que estatales desafiarán hoy el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich: “No vamos a aceptar la aplicación”.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el funcionario dijo: “Hoy los estatales nos movilizamos y no vamos a aceptar la aplicación del protocolo de Bullrich. Hacemos responsables al Gobierno nacional de Milei y al Gobierno de la Ciudad de Macri si hay represión o por cualquier otro hecho que hubiera que lamentar. Lucha no es delito!”.

El protocolo antipiquete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se puso en marcha por primera vez este miércoles, cuando organizaciones piqueteras fueron hacia Plaza de Mayo.

