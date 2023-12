Bullrich: "Vamos a hacer que la legítima defensa de las Fuerzas esté reforzada"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, arribó este lunes a Rosario para la presentación del Plan Bandera. En ese marco, se reunió con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro - a quien definió como su amigo -, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

El acto se realizó en el Monumento Nacional a la Bandera. Allí, la funcionaria brindó los lineamientos generales del proyecto, el cual buscará combatir los distintos delitos de Rosario en un trabajo coordinado por las distintas fuerzas.

"Vamos a trabajar para que Rosario y las ciudades de los alrededores estén liberadas de la poli criminalidad", comenzó Bullrich. En ese sentido, dijo que los últimos años dejaron "un sabor amargo" porque "los ciudadanos resultaron menos libres" y "el Estado ha perdido la soberanía de algunos lugares".

"Quise venir en los primeros días de la gestión para renovar el compromiso y poner las cosas en su lugar. Lo hicimos cuando nos tocó y lo haremos con más fuerza y dedicación, con un gobierno provincial que tiene las cosas claras", añadió.

Bullrich remarcó que "defender a los ciudadanos y estar contra los delincuentes es lo más importante que tenemos que hacer". "Queremos el orden de la paz para ser libres. Hoy los rosarinos se sienten bajo el yugo de quienes los extorsionan. No puede haber un solo milímetro de Argentina en donde no rija la Constitución. Venimos a decirle que no a los narcos. Acá no se hace lo que se quiere", remarcó.

Entre las medidas que buscará poner en vigencia para combatir la delincuencia, la ex candidata a presidenta indicó que trabajarán en la hidrovía para evitar el ingreso de drogas a la ciudad por ese camino. Asimismo, añadió: "Vamos a hacer que la legítima defensa de las Fuerzas no sea la tradicional, si no una reforzada. En muchos casos , los agentes quedan detenidos de manera injusta por llevar adelante la tarea que el Estado les encomienda".

"Debemos perseguir los precursores que permiten que se haga droga en el país", pidió. Y continuó: "Estamos trabajando en un sistema de presos de alto perfil que cometan delitos desde la cárcel. Va a ser un programa estricto".

En el encuentro realizado la semana pasada en Buenos Aires, Pullaro pidió el control de los efectivos de la Prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que trabajen en Santa Fe.

Pullaro, al término del encuentro, expresó su optimismo respecto a la colaboración entre las fuerzas nacionales y provinciales, destacando la importancia de trabajar coordinadamente con la Municipalidad para abordar de manera eficiente los desafíos de seguridad en la provincia.

"Trabajando de manera articulada logramos darle golpes certeros al delito. Habíamos logrado que bajara la violencia en este lugar. No estábamos bien, por supuesto que faltaba muchísimo. Pero había una determinación política en darle batalla al crimen", expresó en referencia a su gestión como ministro de Seguridad de Santa Fe.

En ese sentido, el gobernador añadió: "Lamentablemente todos los días tenemos que ver esta violencia desbocada que nos duele y todos los días nos hace reflexionar".

"El preso que comete un delito va a ir a aislamiento y a otros pabellones. Así va a bajar el delito en Santa Fe. Vamos a pelear contra los ladrones de guante blanco. Vamos a golpear donde más les duele, en los bienes y el dinero", remarcó.