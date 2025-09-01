FOTO: Megaoperativo por el traslado de Gerardo "Dibu" Gómez a la cárcel de Piñero

Gerardo "Dibu" Gómez, uno de los 10 prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe y que fue capturado en la localidad bonaerense de Dock Sud, fue trasladado a la cárcel de Piñero en un megaoperativo.

Efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe trasladaron al acusado desde la localidad de Avellaneda hasta la Unidad Penitenciaria de Piñero, donde ya quedó alojado en el sector para reclusos de alto perfil.

El subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Marcelo Albornoz, contó que Gómez fue derivado durante el fin de semana luego de que llegara la autorización del Juzgado de Buenos Aires.

“El viernes pasado por la tarde un equipo especializado de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe concurrió a la Comisaría 3ª de Dock Sud, donde permanecía detenido, y lo trasladó al penal de alto perfil de Piñero, donde ingresó el sábado a las 3.30 de la madrugada”, confirmó en conferencia de prensa este lunes.

Según detalló, el operativo se realizó con un vehículo preparado para traslados y con un equipo de seis efectivos provistos de armamento corto y largo. A diferencia del momento de su captura, en el que Gómez se resistió, “el traslado fue normal y sin inconvenientes”.

De acuerdo al informe policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, Gómez era requerido por la Justicia en una causa por homicidio y otra por asociación ilícita, ambas bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En particular, se lo señala por un asesinato cometido en 2022 en la zona de Puente Gallego, en Rosario, y por integrar una organización criminal liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, vinculado a la banda de Los Monos, quien cumple prisión perpetua en la cárcel federal de Ezeiza.

A su vez, el detenido fue referente de Leandro “Pollo” Vinardi y de Carlos Daniel “Toro” Escobar en la barra brava de Newell’s. Ambos están presos y fueron señalados en la disputa que derivó en el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, baleado el 1 de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.

La inclusión de Gómez en la lista de los más buscados respondía a su peligrosidad y a su rol en hechos de fuerte repercusión pública.

Es por ello por lo que ingresó a la lista de los prófugos más buscados de la provincia y por el que se ofrecía una recompensa de $35 millones, la cual no será otorgada a nadie, debido a que la detención de Gómez ocurrió tras la labor de los investigadores.

“El fondo de recompensa es una decisión del Gobierno de Santa Fe y lo consideramos una buena inversión. Ya nos comunicamos con el ministro de Economía, Pablo Olivares, para notificarle que esa recompensa vacante se destinará a la búsqueda de otra persona, que pasará a integrar la lista de los diez más buscados”, sumó Cococcioni.