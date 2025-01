Más de $1 millón: de cuánto es el salario pretendido promedio en Argentina

El salario pretendido en Argentina registró un incremento notable durante 2024, alcanzando un aumento del 165,31%, según un estudio de Bumeran, uno de los portales de empleos líderes. Este incremento representa el mayor registrado desde que se lleva a cabo el Index del Mercado Laboral de Bumeran, iniciado en 2017. En diciembre de 2024, la remuneración pretendida promedio llegó a los $1.285.900 mensuales, con una suba del 1,38%. Además, este aumento superó en 47,51 puntos porcentuales la inflación del mismo periodo, destacándose como un indicador clave del mercado laboral.

Equilibrio entre trabajo y vida personal: un factor determinante

Aunque el salario sigue siendo un elemento fundamental, las motivaciones laborales de los trabajadores argentinos han evolucionado. Según un relevamiento de Randstad, el equilibrio entre vida personal y laboral es un factor decisivo para el 87% de los encuestados. Este atributo se posiciona como el segundo más valorado al elegir un empleo, superando en 4 puntos porcentuales la media global, que es del 82%.

A nivel regional, los trabajadores argentinos lideran la preferencia por el balance entre trabajo y vida personal, seguidos de cerca por los chilenos (86%) y los uruguayos (83%). Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, destacó que esta realidad obliga a las organizaciones a rediseñar sus propuestas de valor para captar y fidelizar talento en un entorno laboral competitivo.

Flexibilidad: una exigencia creciente

La flexibilidad laboral también se consolida como una prioridad para los trabajadores. Un 48% de los argentinos afirmó que no aceptaría un empleo que no ofrezca horarios flexibles, mientras que el 42% rechazaría ofertas que no contemplen opciones como el trabajo remoto o esquemas híbridos.

La falta de flexibilidad también ha llevado a muchos a tomar decisiones drásticas: el 33% de los argentinos encuestados indicó haber renunciado a un empleo por no ajustarse a sus necesidades de flexibilidad, cifra que está por encima del promedio global (31%).

Una nueva visión laboral

“Los trabajadores están más conscientes de sus necesidades, tienen claras sus prioridades y saben lo que esperan de sus empleos”, afirmó Andrea Ávila. Esta tendencia refleja que, a pesar de las condiciones económicas desafiantes, las expectativas de la fuerza laboral no han disminuido. Por el contrario, los trabajadores buscan oportunidades que no solo les brinden estabilidad económica, sino también un impacto positivo en su calidad de vida.

El escenario laboral en 2025 plantea un panorama desafiante pero lleno de oportunidades para empleadores y empleados por igual. La combinación de un salario competitivo y condiciones laborales que favorezcan el equilibrio y la flexibilidad se presenta como la clave para atraer y retener talento en un mercado en constante evolución.