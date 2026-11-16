Marcha en Lanús: vecinos exigen justicia tras explosión en Remedios de Escalada
El Municipio anunció una ayuda económica extraordinaria y exenciones impositivas para los damnificados.
FOTO: Marcha en Lanús: vecinos exigen justicia tras explosión en Remedios de Escalada
Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) – Vecinos del partido bonaerense de Lanús marchan este lunes para continuar con el plan de lucha y reclamo tras la explosión fatal en Remedios de Escalada, que dejó hasta el momento un muerto y 30 heridos, varios de ellos de gravedad.
Bajo el lema "nuestras vidas valen más que sus ganancias", los vecinos llevan a cabo este lunes dos reclamos. La primera cita será a las 11:00hs. en la sucursal Banfield de Metrogas, ubicada en la calle Larroque al 199.
El segundo encuentro de la jornada será a las 18:00hs. en el cruce de las calles Garay e Yrigoyen, en Remedios de Escalada, según supo saber la agencia Noticias Argentinas.
El objetivo de las movilizaciones es "sostener el reclamo, informarse de las novedades y definir en asamblea cómo continuar".
"Los vecinos y vecinas exigen justicia y garantías de seguridad. ¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias! ¡Metrogas y el Grupo Manzano-Vila son responsables!", manifestaron.
De acuerdo a la última información dada a conocer, hay peligro de derrumbe en las estructuras afectadas por la explosión e incendio, sumado a que varios vecinos de la zona perdieron gran parte de su mobiliario.
Asimismo, el Municipio de Lanús anunció que se presentará como querellante en la causa judicial al sostener que existió un "evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas".
Además, se confirmó que habrá una ayuda económica extraordinaria y exenciones impositivas para los damnificados.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Remedios de Escalada?
Una explosión fatal dejó un muerto y 30 heridos, varios de ellos graves.
¿Cuándo se realiza la marcha?
La marcha se lleva a cabo este lunes 16 de noviembre.
¿Dónde se llevarán a cabo los reclamos?
Los reclamos se realizarán en dos puntos: Banfield de Metrogas y en el cruce de Garay e Yrigoyen.
¿Qué piden los vecinos?
Los vecinos exigen justicia, seguridad y responsabilizan a Metrogas y el Grupo Manzano-Vila.
¿Qué medidas anunció el Municipio?
El Municipio de Lanús anunció ayuda económica y se presentará como querellante en la causa.
[Fuente: Noticias Argentinas]