Marcha en Lanús: vecinos exigen justicia tras explosión en Remedios de Escalada

Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) – Vecinos del partido bonaerense de Lanús marchan este lunes para continuar con el plan de lucha y reclamo tras la explosión fatal en Remedios de Escalada, que dejó hasta el momento un muerto y 30 heridos, varios de ellos de gravedad.

Bajo el lema "nuestras vidas valen más que sus ganancias", los vecinos llevan a cabo este lunes dos reclamos. La primera cita será a las 11:00hs. en la sucursal Banfield de Metrogas, ubicada en la calle Larroque al 199.

El segundo encuentro de la jornada será a las 18:00hs. en el cruce de las calles Garay e Yrigoyen, en Remedios de Escalada, según supo saber la agencia Noticias Argentinas.

El objetivo de las movilizaciones es "sostener el reclamo, informarse de las novedades y definir en asamblea cómo continuar".

"Los vecinos y vecinas exigen justicia y garantías de seguridad. ¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias! ¡Metrogas y el Grupo Manzano-Vila son responsables!", manifestaron.

De acuerdo a la última información dada a conocer, hay peligro de derrumbe en las estructuras afectadas por la explosión e incendio, sumado a que varios vecinos de la zona perdieron gran parte de su mobiliario.

Asimismo, el Municipio de Lanús anunció que se presentará como querellante en la causa judicial al sostener que existió un "evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas".

Además, se confirmó que habrá una ayuda económica extraordinaria y exenciones impositivas para los damnificados.