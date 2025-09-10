FOTO: Mar del Plata: un detenido se fugó de una comisaría por el ventiluz

Un joven de 25 años se fugó de la comisaría decimosexta de la ciudad balnearia de Mar del Plata tras pedir permiso para ir al baño y escapar a través de un ventiluz.

Según informó el medio 0223, todo se inició cuando efectivos de la Prefectura Naval Argentina detuvieron a un sujeto que fue identificado como Alan González, el lunes por la tarde en las calles Vertiz y Castex cuando intentaba darse a la fuga a pie tras bajar de un automóvil Volkswagen Gol.

Los agentes confirmaron que el joven tenía un pedido de captura vigente porque había quebrantado la libertad asistida, razón por la cual el juez de Ejecución Penal Juan Galarreta había solicitado su detención.

La Policía trasladó al detenido a la comisaría ubicada en Camusso al 1500 donde los uniformados labraron las actuaciones correspondientes, tras lo cual esperaban derivarlo al complejo penitenciario de Batán.

Durante la espera, González pidió permiso para usar el baño, pero aprovechó para forzar el ventiluz y escapar de la dependencia policial, mientras que, cuando los agentes advirtieron la fuga, montaron un operativo de búsqueda el mismo lunes por la tarde, pero, hasta el momento, González sigue prófugo.