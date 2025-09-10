En vivo

Mar del Plata: un detenido se fugó de una comisaría por el ventiluz

Los agentes confirmaron que el joven tenía un pedido de captura vigente porque había quebrantado la libertad asistida.

10/09/2025 | 12:54Redacción Cadena 3

Un joven de 25 años se fugó de la comisaría decimosexta de la ciudad balnearia de Mar del Plata tras pedir permiso para ir al baño y escapar a través de un ventiluz.

Según informó el medio 0223, todo se inició cuando efectivos de la Prefectura Naval Argentina detuvieron a un sujeto que fue identificado como Alan González, el lunes por la tarde en las calles Vertiz y Castex cuando intentaba darse a la fuga a pie tras bajar de un automóvil Volkswagen Gol.

Los agentes confirmaron que el joven tenía un pedido de captura vigente porque había quebrantado la libertad asistida, razón por la cual el juez de Ejecución Penal Juan Galarreta había solicitado su detención.

La Policía trasladó al detenido a la comisaría ubicada en Camusso al 1500 donde los uniformados labraron las actuaciones correspondientes, tras lo cual esperaban derivarlo al complejo penitenciario de Batán.

Durante la espera, González pidió permiso para usar el baño, pero aprovechó para forzar el ventiluz y escapar de la dependencia policial, mientras que, cuando los agentes advirtieron la fuga, montaron un operativo de búsqueda el mismo lunes por la tarde, pero, hasta el momento, González sigue prófugo.

Lectura rápida

¿Quién se fugó de la comisaría? Un joven de 25 años identificado como Alan González.

¿Cómo logró escapar? Pidió permiso para ir al baño y escapó a través de un ventiluz.

¿Por qué estaba detenido? Tenía un pedido de captura vigente por haber quebrantado la libertad asistida.

¿Qué acción tomó la Policía tras la fuga? Montaron un operativo de búsqueda el mismo lunes por la tarde.

¿Dónde ocurrió el hecho? En la comisaría decimosexta de Mar del Plata.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Sociedad

