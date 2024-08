"Luz de Catalina": el conmovedor homenaje a un mes del crimen de la joven

A un mes del femicidio de Catalina Gutiérrez en la ciudad de Córdoba, su papá, Marcelo, reveló que hace unos días recibió de forma anónima una canción que homenajea a su hija. La composición fue generada a partir de una voz de inteligencia artificial con el material que había disponible en las redes sociales de la joven de 21 años.

"Estábamos en casa. Eleonora, mi mujer, estaba en su cuarto y mi hija Lucía estaba conmigo en el living. No me acuerdo concretamente qué estábamos viendo. Y Lucía en un momento se pone el celular como para escuchar un audio. Y me dice, 'mirá, papá, lo que me acaban de mandar'", contó a Cadena 3.

Al escuchar la canción, la familia se abrazó y lloraron juntos. "La letra y la melodía son muy dulces como lo era Catalina. Le agradecí a la persona que lo hizo. Tiene un seudónimo, pero realmente es increíble la melodía y lo que dice la letra", expresó Marcelo. La letra de la canción destaca la luz y el legado de la estudiante de arquitectura e influencer.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La familia de la joven agradeció este homenaje, a un mes del crimen, y pidió a los medios de comunicación la difusión de la canción. "Estamos todos conmovidos, agradecidos por esto que es un homenaje para Catalina justo a un mes de su asesinato", concluyó Marcelo.

Catalina Gutiérrez fue asesinada el 17 de julio en barrio Ampliación Kennedy, al sur de la ciudad de Córdoba. Luego de que la Policía descubriera el cadáver en la parte trasera del vehículo de ella y que se detectara que alguien había intentado quemar el rodado, quedó detenido un joven de la misma edad, identificado como Néstor Daniel Soto Aguilar, quien semanas después confesó el asesinato.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La estudiante le pidió el auto prestado a su mamá para ir a encontrarse con sus amigas en el shopping Patio Olmos, pero nunca llegó a destino y la preocupación creció con el paso de las horas. Tras no lograr comunicarse por teléfono con ella, su hermana empezó a rastrear sus últimos movimientos a través del sistema de búsqueda de Apple.

Luego, se detectó que la señal del teléfono de la víctima estaba fija en la calle Pedro Echagüe al 3900 y no tenía ninguna actividad. Tras dar aviso al 911, la Policía encontró el cuerpo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de "Una mañana para todos".