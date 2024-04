La Corte notifica a Milei su existencia

Sergio Suppo

En el escenario político argentino, un actor de gran relevancia hizo su aparición en la Corte Suprema de Justicia. Se esperaba una acordada en referencia al Gobierno, y había temor en el Gobierno de que la primera acordada referida a cosas hechas o firmadas o dispuestas por el Gobierno Nacional, saliera en contra. Sin embargo, con un sentido político y un cierto refinamiento político, la Corte dictaminó dos cosas a favor del Gobierno.

La Corte descartó dos planteos, uno de la Provincia de La Rioja y el otro de un particular, el doctor Rizzo. Ambos planteos se hicieron en contra del decreto de necesidad de urgencia (DNU) pero fueron considerados inválidos por estar mal hechos. Con esta decisión, la Corte envió varios mensajes al Gobierno.

Primero: no nos prejuzgue; no somos una fuerza opositora a ustedes. Segundo: vamos a tratar de mantener nuestros criterios ya conocidos en materia de derecho público y constitucional. Y finalmente: aunque no nos hemos abocado al fondo del DNU ni ninguna medida del Gobierno aún, podemos hacerlo si es necesario.

Esta situación deja claro que hay tensiones entre la Corte y el Gobierno debido a los intentos del último para modificar la mayoría que tiene actualmente la Corte introduciendo como miembro al juez federal Ariel Lijo quien tiene numerosas críticas sobre su aptitud moral para ser miembro.

Dicha nominación ha generado cuestionamientos incluso por parte de entidades como la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana quienes preguntan si las decisiones judiciales en el máximo nivel estarán influenciadas por intereses que no sean estrictamente legales. Esta situación genera incertidumbre y desconfianza, afectando la credibilidad de la Argentina en materia judicial.

La mayoría de los grandes contratos que la Argentina celebra con el mundo tienen como jurisdicción judicial a los Estados Unidos u otra Corte del mundo, excluyendo a la justicia argentina. Esto no es casualidad, ya que hemos perdido juicios multimillonarios en tribunales extranjeros debido a nuestra falta de credibilidad judicial.

Hay una reconstrucción pendiente en este sentido y es evidente que las tensiones entre el Gobierno y la Corte seguirán presentes. A pesar de los dos fallos favorables recientes hacia el Gobierno por parte de la Corte, esta tensión se mantendrá en el tiempo tal como ocurrió con gobiernos anteriores.