Investigan el acceso a la ficha personal de una funcionaria judicial

La Fiscalía de Cibercrimen de Feria de Córdoba investiga el acceso y publicación al legajo personal de una funcionaria judicial.

Desde la Justicia aclararon que no se conocen datos ni credenciales de acceso al Sistema de Administración de Causas (SAC). En ese sentido, no se trató de una filtración masiva de datos como ocurrió el año pasado.

Por seguridad, el Tribunal Superior de Justicia ordenó a las áreas técnicas bloquear a todos los usuarios y cambiar sus contraseñas.

La Fiscalía en Cibercrimen, a cargo de Franco Mondino, investiga el hecho aislado donde se accedió a datos del legajo de una prosecretaria letrada.

New #cybercrime intelligence.

?? New #cybercrime intelligence.



???? #Argentina: Threat Actor exposes credentials of a judicial official from Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.



?? #ThreatIntelligence: @chum1ng0 (¡Gracias!). pic.twitter.com/G3ysHjJ5zN