Intensa búsqueda de una joven de 24 años en Chaco tras su desaparición

Una intensa búsqueda continuó por Melina Abril Romero, una joven de 24 años, quien no ha sido vista desde el miércoles 11 de junio, cuando visitó a su abuela paterna. La preocupación creció cuando su madre, Claudia Liliana Esquivel, al no tener novedades sobre su hija durante varios días, se dirigió a la casa de su ex suegra para obtener información.

Cuando llegó al domicilio, ubcicado en la calle Los Jazmines al 960, su ex suegra le comunicó que Melina había salido el miércoles. La joven había sido vista por última vez en la casa de su abuela, lo que generó alarma en su familia y llevó a Esquivel a presentar una denuncia por desaparición el sábado 14 de junio.

A raíz de esta denuncia, se activó un operativo de búsqueda y la Policía provincial incluyó a Melina en el registro público de personas desaparecidas. La joven es descrita como de tez morena, de contextura delgada, con una altura aproximada de 1,71 metros. Tiene el cabello negro, rizado hasta los hombros y ojos marrón oscuro.

Los detalles sobre sus características físicas son importantes en el proceso de búsqueda. Según se reportó, Melina posee un piercing en la nariz y varios tatuajes en el hombro izquierdo, en el brazo y en el abdomen. Al momento de su desaparición, vestía con botas negras, una campera del mismo color y jeans claros.

La familia y amigos de Melina han hecho un llamado a la comunidad para que cualquier información que puedan tener sobre su paradero sea compartida, a fin de poder traerla de regreso a casa. La angustia y el temor por la falta de noticias continúan azotando a sus seres queridos, quienes aguardan con desesperación cualquier novedad que aporte claridad al caso.